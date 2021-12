Feliz Navidad - Natal Penuh Kasih di Tengah Pandemi

Catatan Natal Steven Setiabudi Musa

UNTUK kedua kalinya umat kristiani di seluruh dunia merayakan Natal di tengah pandemi Covid-19. Serupa dengan umat muslim saat bersukacita di Hari Raya Idul Fitri.

Untuk kedua kalinya secara berturut-turut kita menyanyikan dan menikmati "We Wish You a Merry Christmas" dalam kerinduan akan suasana dan atmosfir kehidupan yang lebih baik.

Perayaan Natal 2020 dan 2021 ini jelas terasa berbeda dari perayaan-perayaan pada tahun-tahun sebelumnya.

Sebagaimana tahun lampau, beberapa daerah dan lebih spesifik lagi pihak gereja, telah memberikan imbauan supaya perayaan Natal tetap dilakukan secara sederhana dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelaksanaan ibadah di gereja dilakukan dengan kehadiran umat secara terbatas, dan bahkan di beberapa tempat masih ada kebijakan agar umat diharapkan mengikuti ibadah secara daring.

Feliz Navidad

Feliz Navidad

Selamat Natal

Selamat Natal

Kita bersyukur bahwa Pandemi Covid-19 secara umum telah landai sehingga memengaruhi kebijakan pemerintah daerah maupun pihak gereja dalam menetapkan perayaan Natal 2021 ini.

Oleh karena itu bagaimanapun ada perbedaan dari perayaan Natal 2020 dengan perayaan Natal 2021 ini. Masyarakat menilai perayaan Natal 2021 lebih cair dibanding tahun sebelumnya, walau tentunya tidak secair tahun-tahun ketika Covid-19 belum lagi menjadi momok yang menakutkan.

Saat ini ada kesamaan dalam suasana kebatinan umat kristiani di belahan dunia mana pun. Kesamaan dalam bingkai solidaritas, perasaan senasib dan sependeritaan, karena masih adanya tekanan eksternal berupa virus yang tidak kita ketahui keberadaannya.