Refleksi Akhir Tahun Industri Hulu Migas, Mengejar 1 juta Barrel Minyak Tahun 2030

Oleh Suhendra Atmaja *)

DUA TAHUN sudah pencanangan program 1 Juta barrel minyak dan 12 miliar kaki kubik gas pada tahun 2030 oleh SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi) kita lalui bersama.

Semua pihak baik SKK Migas, KKKS dan Industri terkait masih terus bahu membahu medukung target monumental, yang memotivasi seluruh pekerja di Industri Hulu Migas.

Target 1 Juta barel sebenarnya bukan target yang mustahil dicapai, namun harus mendapat dukungan dari semua elemen, baik pemerintah maupun dari kalangan industri hulu migas, serta kerja keras seluruh stakeholder migas di Tanah Air.

Pada tulisan ini, penulis sementara ini hanya ingin membahas produksi atau lifting minyak. untuk gas, akan dibahas dalam tulisan dan kolom yang berbeda karena menurut penulis, produksi gas relatif lebih safe dibanding minyak.

Menuju 1 Juta barel minyak pada tahun 2030 bukan hal yang mudah, mengingat sumur-sumur minyak di Indonesia adalah sumur-sumur tua, salah satu contoh sumur tua adalah sumur milik pertamina OSES (offshore south sumatera) di Kepulauan Seribu yang sudah berdiri sejak tahun 1970an atau sekitar 50 tahun lalu, meski masih berproduksi namun terus mengalami penurunan produksi.

Saat ini lifting minyak nasional, menurut data SKK Migas berada pada angka 650-750 Ribu barrel minyak per hari, sementara kebutuhan atau konsumsi minyak kita 1.3 juta barel per hari artinya ada gab atau net import minyak sekitar 700 ribu barel per hari.

Nah, gap inilah yang harus pelan-pelan dikurangi agar jurang perbedaan import minyak kita tidak terlalu jauh. Di tahun 2030, kebutuhan komsumsi minyak Indonesia diperkirakan sekitar 2,27 Juta barrel minyak perhari (Data Ruen – Rencana Umum Energi Nasional), artinya dengan produksi 1 Juta barel pun Indonesia tetap akan mengimport minyak.

Lalu apa upaya yang harus dilakukan agar program 1 juta barrel minyak per hari pada tahun 2030, bisa tercapai ? menurut penulis, beberapa 4 (empat) hal yang harus dilakukan pemerintah agar target tersebut tercapai, yang pertama adalah ekplorasi yang masif dan agresif, kedua adalah peningkat produksi sumur eksisting, ketiga, Insentif bagi para perusahaan minyak dan yang ke empat adalah Payung hukum industri hulumigas.

Harus dipahami, Perlu kerja ekstra untuk mewujudkan 1 Juta barel. Sangat dibutuhkan juga penemuan proyek-proyek besar atau Giant Discovery yang baru untuk mendukung program dimaksud, dengan penemuan proyek dan sumur baru, maka perlu dilakukan ekplorasi, jika tidak semua dirasa akan sia-sia.