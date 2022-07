Cover Buku Without The Box Thinking, buku ini menceritakan Pesantren Bina Insan Mulia, Cirebon, dalam melakukan inovasi yang radikal demi sebuah perubahan sistem di pesantren.

Inovasi Radikal Pesantren Menjawab Tantangan Perubahan

Oleh: Dr. H. Jazilul Fawaid, SQ., MA.

TRIBUNNEWS.COM - Without The Box Thinking, adalah sebuah judul buku ditulis oleh seorang pemikir sekaligus praktisi di bidang Pendidikan Islam, khususnya pesantren. Dengan bahasa yang populer namun tetap ilmiah, kiai yang oleh kalangan pesantren sering disebut “without the box thinker” ini berbagi pemikiran dan pengalamannya dalam membesarkan Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon.

Tak terkecuali pesanten, kemajuan teknologi digital memang telah mengacaukan tatanan lama (disrupsi) dengan membawa perubahan yang dahsyat. Di sinilah pesantren dituntut untuk menghadirkan jawaban (respon) yang tepat. Tujuannya adalah agar tidak mati oleh perubahan, tetapi justru makin berjaya dengan fasilitas teknologi.

Apa langkah-langkah yang penting untuk dilakukan? Buku ini ternyata mampu memberikan arahan (guide) yang gamblang untuk dipahami.

Penulis memulai bahasannya dengan modal jiwa yang paling dibutuhkan manusia untuk berubah, yaitu nyali dari hati. Tanpa nyali, semua agenda perubahan hanya sebatas gagasan (hal. xvi).

Setelah menjelaskan 5 modal jiwa yang sangat elementer, barulah penulis memaparkan berbagai macam strategi yang perlu dilakukan oleh pesantren agar dapat mengambil rahmat, berkat, dan keutamaan Allah di balik disrupsi teknologi ini.

Pengalaman penulis membuktikan bahwa disrupsi teknologi tidak membikin pesantren menjadi mati, bahkan semakin hidup.

Berbagai strategi yang telah dipraktikkan tersebut dikemas menjadi 17 bab yang dibahas dengan sangat mendalam. Ada bukti praktik yang bisa dipelajari, lalu diperkuat dengan dalil-dalil ilmiah, dan mendapatkan cahaya dari ajaran agama.

Banyak langkah radikal yang dilakukan Pesantren Bina Insan Mulia yang sekilas bertentangan dengan kebiasaan umumnya pesantren. Tetapi setelah membaca penjelasan di buku, justru langkah radikal itu menjadi jawaban yang tepat dalam meresponi perubahan.