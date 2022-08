Christovita Wiloto Bakal Menggelar New York Indonesia Investment Forum By Sector Series

New York Indonesia Investment Forum By Sector Series

CHRISTOVITA Wiloto, Chairman Indonesia Investment Forum mengatakan Indonesia telah menargetkan investasi pada 2023 adalah Rp 1.900 triliun.

Target tersebut naik lebih dari 50 persen dari target tahun 2022 ini sebesar Rp1.200 triliun."

Lebih lanjut Christov menegaskan Indonesia memiliki peluang investasi yang besar.

1. Indonesia terdiri dari 17.504 pulau

2. Indonesia memiliki populasi lebih dari 270 juta orang. Ini menjadikannya negara terpadat keempat di dunia

3. Indonesia adalah ekonomi terbesar ke-10 di dunia dalam hal paritas daya beli.

4. Indonesia memiliki presentasi populasi 'anak muda' terbesar di dunia.

5. Ekonomi Indonesia - Salah Satu Yang Tumbuh Terpesat Di Dunia

6. Indonesia diprediksi menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada tahun 2045

7. Jakarta sendiri saat ini terbukti memiliki lebih dari 200 pusat perbelanjaan besar. Menjadikan kota ini sebagai kota dengan pusat perbelanjaan terbanyak di dunia. Bahkan pusat perbelanjaan di Singapura dan Hongkong tidak sebesar-besar di Jakarta.

Christov mengatakan, tahun ini pihaknya akan mengadakan New York Indonesia Investment Forum By Sector Series. Pada Juli dan Agustus 2022 kami mengadakan 3 webinar gratis.

Pada September, Oktober, dan November 2022 kami akan mengadakan konferensi di New York.

Di webinar sebelumnya Mychal Jefferson, Chairman Hamershlag Private menjelaskan, "Indonesia akan menjadi Kekuatan Ekonomi Terbesar ke 4 di dunia berdasarkan geografi, populasi, pilar terpenting yang dimiliki Indonesia adalah lokasi, sumberdaya alam dan sumber daya manusia, terutama generasi muda. Dan kami sebagai investor sangat tertarik untuk ikut berinvestasi di Indonesia".

New York, Indonesia Investment Forum akan fokus membahas kebutuhan investasi persektor industri di Indonesia. Yaitu industri :

1. Infrastruktur

2. Pertanian

3. Manufaktur

4. Properti

5. Perbankan dan Keuangan

6. Kesehatan

7. Pendidikan

8. Pariwisata

9. Logistik

10. Perkebunan dan Kehutanan

11. Satelit dan Telekomunikasi

12. Energi, Minyak dan Gas

13. Mineral dan Batu Bara

14. Perikanan

15. Penerbangan

16. Startup

Christov menjelaskan,"New York, Indonesia Investment Forum By Sector Series 2022 didukung oleh :

1. IYE! Indonesian Young Entrepreneurs

2. PowerPR Indonesia

3. PT Waskita Karya TBK

4. Mitratel, PT Dayamitra Telekomunikasi TBK

5. Hamershlag Sulzberger Borg Capital Markets, Inc

6. PT Wijaya Karya TBK

7. PT Hutama Karya TBK

8. PT Semen Indonesia TBK

9. Katadata

10. Kitacomm

11. Strategic Indonesia

12. PT PP

13. PT Pelindo

14. Great Hill Capital, LLC

15. Falcon House Partners"

"Dengan adanya Forum ini, kita semua bisa memperlihatkan kepada Global What is Indonesia all about, apa itu Indonesia," ujar Hendra Purnama, Direktur Investasi Dayamitra Telekomunikasi.