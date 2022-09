Manakib Realty Sabet Dua Penghargaan Urbancity Award 2022

MANAKIB REALTY baru mendapatkan penghargaan sebagai developer terbaik versi BNI griya 2022, Jumat lalu, Manakib Realty hadir dalam undangan malam puncak acara awards yang di selenggarakan oleh Urbancity.id, bertemakan Urbancity Indonesia Banking & Real Estate Awards 2022.

Acara ini dihadiri langsung oleh Hengky Hotma Manurung Parlindungan dari Deputi Bidang Industri & Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan pihak Manakib Realty, Komisaris PT Manakib Rezeki, Akbar Fatahillah Sabanda, Shareholder PT Manakib Rezeki, Arfan Sani Fathurrahman Sabanda, Direktur Utama, Hamzah Muhammad Ali, GM Sales & Marketing, Sarmidi dalam penyelenggaraan Urbancity Awards ini Manakib Realty telah meraih 2 penghargaan yang luar biasa sekaligus pada acara malam puncak Urbancity Awards yaitu 'The Best Prospective Housing in Bogor City' atau 'Prospek Perumahan Terbaik di Kota Bogor' & 'The best innovative mixed used development'.

Urbancity sendiri memberikan ketagori tersebut dengan adanya survey dilapangan dengan beberapa indikator terkait oleh pihak urbancity, yang membuat Manakib Realty layak mendapatkan penghargaan 'The Best Prospective Housing in Bogor City' atau 'Prospek Perumahan Terbaik di Kota Bogor' & 'The best innovative mixed used development' yaitu dimana Manakib Realty telah melakukan sebuah gebrakan baru dengan adanya kota mandiri di kawasan Manakib City Bogor dengan konsep rumah yang ber inovatif, Manakib City Bogor ini sudah terlihat jelas dengan planing dimana setiap daerah yang dikawasan Manakib City Bogor akan saling Terintegrasi dengan satu sama lain, baik itu area pendidikan, kawasan komersil, sarana umum dan juga lokasi yang tepat di kota bogor, sehingga kawasan Manakib City Bogor yang di kembangkan oleh Devloper Manakib Realty kedepannya sangan berprospek baik itu dari segi hunian ataupun segi investasi.

Sisi lain manakib realty juga berhasil menjadi pengembang paling berinovatif dalam segi konsep rumah hunian dengan bebrapa survey dengan membuat konsep yang benar-benar di butuhkan para konsumennya seperti, rumah yang dilengkapi fitur-fitur smart, lingkungan hijau terbuka, rumah 2 lantai yang di design secara minimalis agar cocok dengan penghuni yang sudah memiliki keluarga.

Dalam pemberian penghargaan yang di berikan oleh Urbancity dalam katagori 'The Best Prospective Housing in Bogor City' atau 'Prospek Perumahan Terbaik di Kota Bogor' & 'The best innovative mixed used development' di berikan langsung oleh Deputi Bidang Industri & Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Hengky Hotma Manurung Parlindungan kepada Akbar Fatahillah Sabanda dan Arfan sani fathurrahman sabanda ini menjadi sebuah kebanggaan besar bagi seluruh keluarga besar Manakib Realty.

"Manakib Realty Sendiri sangat optimis dan yakin dengan situasi perekonomian indonesia dimana para konsumen bisa sangat mudah mendapatkan rumah hunian yang sesuai dengan impiannya, dan kamipun akan terus berinvoasi dan terus mengamati serta memenuhi kepuasan konsumen, sehingga pelayanan yang kami berikan akan terus maksimal," jelas Hamzah Muhammad Ali, Direktur Utama Manakib Realty.