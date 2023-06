Dukungan Kepada Komunitas Vitiligo Dalam Rangka Hari Vitiligo Sedunia 

HARI VITILIGO SEDUNIA diperingati pada 25 Juni setiap tahunnya. Hari ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kondisi kulit vitiligo yang langka dan seolah terlupakan.

Peringatan Hari Vitiligo Sedunia biasanya digelar di kota yang saling berbeda pada setiap tahunnya. Pada tahun ini, Jakarta, Indonesia berkesempatan untuk menjadi 'tuan rumah' peringatan yang digelar secara virtual.

Vitiligo adalah kondisi kulit yang ditandai dengan kehilangan pigmen pada kulit yaitu “Melanosit” yang menyebabkan bintik -bintik putih yang meluas.

Vitiligo sendiri merupakan kelainan auto-imun, dan ini tak hanya menyerang area permukaan kulit yang terlihat dari luar, vitiligo juga bisa terjadi di area dalam seperti mulut, mata, dan rambut.

"Terkait Hari Vitiligo Sedunia Glam Shine Cosmetic yakni skincare lokal Indonesia untuk kecantikan dan kesehatan kulit dengan bangga mengumumkan dukungannya kepada komunitas Vitiligo dalam memperingati Hari Vitiligo sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Juni 2023," ujar Shindy Samuel, founder Glam Shine.



Shindy mengatakan bahwa dirinya menyadari pentingnya kesadaran dan pemahaman tentang Vitiligo serta pentingnya dukungan bagi mereka yang hidup dengan kondisi ini.

"Sebagai bagian dari komitmen inklusivitas dan merangkul keberagaman, Glam Shine meluncurkan Video kesadaran di media sosial dan platform digital untuk mengedukasi masyarakat tentang Vitiligo, dan Glam Shine mengundang Zsazsa dan Itang sebagai Founder Vitipower," ujar Shindy Samuel

Disisi lain Shindy Bersama Glam Shine berkomitmen mendukung acara dan kegiatan yang di selenggarakan oleh komunitas Vitipower berkumpul dengan teman-teman vitiligo lainnya dalam rangka memperingati hari Vitiligo sedunia untuk meningkatkan dukungan dan pemahaman terhadap Vitiligo.

Dikatakan Shindy, Glam Shine berharap bahwa langkah-langkah yang kami lakukan ini akan membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Vitiligo, mendorong inklusivitas, dan memberikan dukungan nyata bagi komunitas Vitipower. Dengan memberikan produk yang berkualitas, aman, dan efektif untuk semua jenis kulit.

Di sisi lain, Zsazsa selaku founder dari Vitipower mengungkapkan rasa terima kasih kepada Glam Shine karena telah membantu menyebarkan awareness tentang vitiligo dan meng-embrace all kind of beauty! Zsazsa dan Itang sangat bersyukur dikasih kesempatan untuk menyuarakan hal-hal yang selama ini masih menjadi stigma negatif di masyarakat berkaitan dengan vitiligo, semoga dengan adanya campaign ini semakin banyak orang yang aware tentang vitiligo dan membuka mata banyak orang bahwa vitiligo memiliki keunikan atau tipe kecantikan yang lain.