Mau Nonton Konser 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA? Cek Detailnya Di Sini!

2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA akan digelar di The Kasablanka Hall, Sabtu, 27 Agustus 2022.

TRIBUNNEWS.COM - Girl group K-pop yang multitalenta, (G)I-DLE, akan menggelar konser di Indonesia! Konser yang bertajuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA ini jadi kesempatan bagi para penggemar (G)I-DLE), Neverland, untuk menjumpai Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, Shuhua dan menyaksikan konser pertama mereka di Indonesia secara langsung.

Konser 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA merupakan bagian dari rangkaian tur dunia (G)I-DLE yang dibuka di Seoul pada bulan Juni lalu. Selain Jakarta, grup yang berada di bawah naungan Cube Entertainment ini juga turut mengunjungi kota-kota lain seperti San Fransisco, Seattle, Dallas, New York, Mexico, dan Bangkok.

Di konser ini, kamu tentunya dapat menantikan penampilan lagu-lagu terpopuler dari (G)I-DLE seperti “LATATA”, “DUMDi DUMDi”, dan “TOMBOY”, yang merupakan hits dari mini album terbaru mereka, “I NEVER DIE”.

2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA akan digelar pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 di The Kasablanka Hall, pukul 18:30 WIB.

Tiket 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA bisa dibeli di Tiket.com atau Mecima Shop dengan harga mulai dari Rp1.200.000 hingga Rp2.700.000.

Seating Plan 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA (Mecimapro)

Menambah keseruan 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA, Mecimapro selaku penyelenggara konser juga menghadirkan berbagai keistimewaan untuk para Neverland Indonesia, lho!

Yang pertama adalah MCP Package, di mana kamu bisa mendapatkan tiket kategori BLUE beserta benefit Farewell Session dan Exclusive Laminated Pass dari Mecimapro.

MCP Package hanya bisa dibeli oleh MCP Member. Jadi, pastikan kamu telah terdaftar sebagai MCP Member untuk mendapatkan berbagai keuntungan tersebut. Pembelian MCP Package untuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA bisa dilakukan lewat link ini dengan kuota terbatas.

Buat kamu yang ingin menyaksikan penampilan (G)I-DLE saat rehearsal, kamu juga bisa membeli tiket kategori Pink (Soundcheck) yang dibanderol seharga Rp2.700.000!

Enggak hanya itu, dengan membeli tiket konser 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA, kamu pun berkesempatan untuk memenangkan poster serta polaroid bertanda tangan para anggota (G)I-DLE. Untuk mengetahui cara mendapatkannya, cek Twitter Mecimapro di sini.

Mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung, konser akan diselenggarakan sesuai dengan peraturan, ketentuan, dan protokol yang berlaku terhadap kondisi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Karenanya untuk kamu yang berencana menghadiri 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA, jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mempersiapkan benda-benda wajib seperti masker, healthy kit, dan hand sanitizer, ya!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai #JustMeIDLEinJKT, follow akun media sosial Mecimapro: Twitter @mecimapro, Instagram @mecimapro, dan Facebook mecimapro.