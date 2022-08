Penuh Daya Tarik, Ini 4 Alasan Kenapa (G)I-DLE Wajib jadi Girl Band Favorit Kamu!

TRIBUNNEWS.COM - (G)I-DLE, girl band K-pop besutan Cube Entertainment akan menggelar konser bertajuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA pada tanggal 27 Agustus mendatang!

Grup K-pop yang beranggotakan Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua ini melakukan debutnya dengan lagu “LATATA” pada tahun 2018. Lewat mini album pertama mereka, “I am”, (G)I-DLE sekejap berhasil menorehkan berbagai prestasi di tangga lagu Korea Selatan maupun dunia.

Di tahun 2022 ini, (G)I-DLE pun sukses merajai tangga lagu dengan lagu “TOMBOY” dari album terbaru mereka, “I NEVER DIE”.

Tak heran, grup idola yang satu ini memang kerap sukses menyita perhatian para penggemar K-pop, tak hanya di Korea Selatan namun juga berbagai negara lain, termasuk Indonesia.

Apa saja sih daya tarik dari (G)I-DLE yang membuat para Neverland (sebutan untuk klub penggemar (G)I-DLE) setia mengikuti kiprah mereka? Simak 4 alasan mengapa (G)I-DLE wajib jadi girl band favorit kamu berikut ini!

1. Menciptakan lagu mereka sendiri sejak awal debut

Tidak banyak grup idola K-pop yang diberi kesempatan untuk memproduksi musik mereka sendiri sejak awal debut, apalagi untuk sebuah girl band. Namun (G)I-DLE bisa jadi grup yang menciptakan lagu mereka sendiri lewat mini album pertama mereka, “I am”, berkat leader berbakat dari grup ini, Soyeon.

Selain Soyeon, dua anggota (G)I-DLE lain, yaitu Minnie dan Yuqi juga aktif berpartisipasi dalam penulisan lirik di lagu-lagu b-side seperti “I’m the Trend”, “Lost”, dan “Dahlia”. Bakat dari para anggota girl band ini memang sudah enggak diragukan lagi deh!

2. Multilingual karena punya tiga anggota dari luar negeri

Dari lima orang anggota (G)I-DLE, ada tiga yang berasal dari luar Korea Selatan. Yang pertama ada Minnie, anggota asal Thailand yang bisa berbicara lima bahasa. Kedua, ada Yuqi dari China yang juga bisa berbahasa inggris. Dan terakhir, ada anggota termuda Shuhua, yang berasal dari Taiwan.