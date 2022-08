Neverland, Ini Dia Pemenang yang Mendapatkan Kesempatan Nonton Konser (G)I-DLE dari Tribunnews!

2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA.

TRIBUNNEWS.COM - Neverland! Sudah siap untuk menonton konser pertama (G)I-DLE di Indonesia yang bertajuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA? Konser ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022, bertempat di The Kasablanka Hall, pukul 18:30 WIB.

Pada kesempatan ini, Tribunnews bersama Mecimapro turut mengajak Neverland untuk menonton penampilan idola mereka secara langsung hanya dengan menjawab berbagai pertanyaan seputar (G)I-DLE.

Penggemar yang beruntung mendapatkan kesempatan menonton 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA adalah Diva Narindrani Daniella. Selamat ya! Buat kamu yang belum beruntung, jangan kecewa, masih ada kesempatan lain!

Pemenang berhak mendapatkan DUA BUAH TIKET Konser 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA. Tribunnews akan menghubungi pemenang untuk informasi lebih lanjut mengenai penyerahan tiket.

Mengingat situasi pandemi yang masih berlangsung, Mecimapro selaku penyelenggara konser 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA memberlakukan peraturan, ketentuan, dan protokol terhadap kondisi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

Maka itu, pastikan kamu telah melakukan VAKSINASI BOOSTER jika sudah berusia 18 tahun ke atas atau VAKSINASI LENGKAP jika kamu masih berusia di bawah 18 tahun, yang dibuktikan melalui check-in lewat aplikasi PeduliLindungi dan menunjukkan sertifikat vaksin tercetak/kartu vaksinasi di lokasi penyelenggaraan konser nanti.

Kemudian, jangan lupa untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mempersiapkan benda-benda wajib seperti masker, healthy kit, dan hand sanitizer saat menghadiri 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA nanti, ya!

Untuk informasi lebih lanjut mengenai berbagai syarat dan ketentuan menonton #JustMeIDLEinJKT, follow akun media sosial Mecimapro: Twitter @mecimapro, Instagram @mecimapro , dan Facebook mecimapro.

Bagi para penggemar (G)I-DLE di Indonesia, konser ini merupakan kesempatan berharga untuk menyaksikan penampilan Miyeon, Minnie, Soyeon, Yuqi, dan Shuhua secara langsung.

Karenanya jika kamu belum memiliki tiket 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA, kategori GREEN masih bisa didapatkan lewat Tiket.com hingga malam ini, pukul 22:00 WIB. Jangan sampai kehabisan!