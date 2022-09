Ngefans Sebelum Debut, Fans Ini Ungkap Kebahagiaannya Saksikan Konser Pertama (G)I-DLE di Jakarta

2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA digelar pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 di The Kasablanka Hall, pukul 18:30 WIB.

TRIBUNNEWS.COM - Sebagai bagian dari rangkaian tur dunianya, grup idola K-Pop (G)I-DLE turut singgah di Jakarta lewat konser bertajuk 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA pada hari Sabtu, 27 Agustus 2022 di The Kasablanka Hall.

Bagi (G)I-DLE dan klub penggemarnya, Neverland, konser ini menjadi momen yang telah lama-lama ditunggu. Pasalnya, 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA merupakan konser tunggal pertama di Indonesia bagi girl group besutan agency Cube Entertainment tersebut.

Salah satu penggemar yang sudah menunggu-nunggu penampilan dari (G)I-DLE adalah Diva, yang beruntung mendapatkan kesempatan menonton 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA dari Tribunnews.

Ternyata, Neverland yang satu ini sudah menjadi penggemar (G)I-DLE sejak debut dan sangat menantikan penampilan lagu terbaru mereka, “TOMBOY”.

“Aku sudah ngefans dari sejak mereka mau debut, sudah tahu Soyeon juga dari acara ‘Produce 101’ dan Miyeon yang dulu jadi trainee YG Entertainment. Aku jadi penggemar karena lagu mereka beda dan bagus banget, akhirnya aku ngikutin sampai sekarang,” ucap Diva.

“Dari semua lagu, aku paling suka HANN, dan paling menunggu performance lagu “TOMBOY,” lanjutnya.

“Aku suka lagu “LION” dan nunggu-nunggu performance lagu itu,” ungkap Mike, fanboy (G)I-DLE yang anggota favoritnya adalah Minnie.

Ketika ditanya kesan dan pesannya bisa menonton 2022 (G)I-DLE WORLD TOUR [JUST ME ( )I-DLE] IN JAKARTA, Diva pun menjawab dengan penuh semangat.

“Aku seneng banget! Kaget dan enggak expect. Apalagi ini bisa nonton langsung dari deket. Jadi thank you banget Tribunnews!” ucapnya.

Banyak momen seru dan spesial