5 Musisi Asal Indonesia Ini Siap Ramaikan HITC Jakarta 2022!

Dok. Head in the Clouds Jakarta

TRIBUNNEWS.COM - Memasuki bulan Desember, Indonesia diramaikan dengan berbagai festival musik yang bisa kamu hadiri. Deretan artis ternama dunia melalui label musik 88rising siap menyapa para fans di Indonesia lewat konser musik Head in The Clouds (HITC) Jakarta 2022. Acara musik tersebut akan digelar selama dua hari, yakni pada 3 dan 4 Desember 2022 di Community Park PIK 2, Jakarta Utara.

Jadi yang paling ditunggu, penyanyi kebanggaan Indonesia, Rich Brian dan NIKI, akan tampil di acara tersebut. Selain itu, ada tiga musisi lokal lainnya, yaitu Stephanie Poetri, Warren Hue, dan Voice of Baceprot. Para musisi Indonesia tersebut siap tampil bersama dengan para artis internasional, seperti Joji, Jackson Wang, (G)I-dle, EAJ, YOASOBI, BIBI, Atarashii Gakko!, dan Elephante.

Tentunya, musisi asal Indonesia tersebut tak kalah berkualitas dengan guest star internasional lainnya. Nah, biar makin kenal dan siap nyanyi sambil joget bareng diiringi lagu hits mereka, berikut profil dari para musisi Indonesia yang tampil di HITC 2022.

1) NIKI

Nicole Zefanya atau lebih dikenal dengan NIKI, merupakan penyanyi dan penulis lagu asal Indonesia. NIKI mengawali karirnya dengan mengikuti kontes untuk menjadi penyanyi pembuka di konser Taylor Swift Red Tour, 2014 di Jakarta.

NIKI memutuskan untuk tinggal di Los Angeles dan bergabung dengan label musik 88rising, yang menaungi Rich Brian dan Stephanie Poetri. Saat bergabung dengan 88rising, NIKI sudah mengeluarkan beberapa album yaitu, Zephyr (2018), Wanna Take This Downtown (2019), Moonchild (2020), dan Nicole (2022).

Tak hanya berhasil menciptakan lagu-lagu yang easy listening, NIKI juga sukses membuat bangga Indonesia karena menjadi penyanyi perempuan pertama asal Indonesia yang tampil di Coachella. Keren banget, ya!

Akan tampil di Head In The Clouds Jakarta pada 3 Desember nanti, berikut beberapa setlist NIKI yang bisa kamu hafalkan dari sekarang, La La Lost You, Every Summertime, High School In Jakarta, Before, dan Lose.

2) Rich Brian

Rich Brian atau Rich Chigga merupakan rapper muda asal Indonesia yang berhasil go international. Album perdana pemilik nama lengkap Brian Imanuel yang bertajuk Amen berhasil puncaki tangga lagu iTunes Hip Hop seluruh dunia.

Karir profesional Brian dalam bidang musik diawali dengan perilisan single Living the Dream lewat akun Youtube-nya. Namun, popularitasnya meledak setelah ia meluncurkan single kedua bertajuk Dat Stick. Rich Brian memiliki banyak prestasi membanggakan, ia berhasil berkolaborasi dengan musisi ternama seperti Zhu, Skrillex, THEY, XXXTentaction, dan Keith Ape.

Kamu juga bisa dengerin beberapa lagu yang bakal jadi setlist Rich Brian di HITC Jakarta 2022 nanti, seperti Glow Like That, Tokyo Drift Freestyle, Edamame, History, Gospel, dan Lagoon.

3) Stephanie Poetri

Pelantun lagu ‘I Love You 3000’ ini merupakan putri Titi DJ dari pernikahannya dengan Andrew Hollis Dougharty. Ketenaran lagu "I Love You 3000" lantas membuat 88rising merekrut Stephanie Poetri. Kemudian Stephanie berkolaborasi dengan Jackson Wang atau dikenal Jackson GOT7 untuk membawakan lagu I Love You 3000 II.