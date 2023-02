Lebih Terasa Spesial, 5 Ide Kado DIY Ini Cocok Untuk Valentine

TRIBUNNEWS.COM- Hari Valentine diperingati setiap tanggal 14 Februari. Dikenal sebagai hari kasih sayang, biasanya pada hari ini menjadi momen untuk memberikan sesuatu yang spesial ke orang terkasih. Kado Valentine yang diberikan tidak perlu mahal, namun memberikan kesan yang spesial. Kamu bisa membuat kado Valentine DIY (do it yourself) agar lebih romantis dan anti-mainstream! Ini dia beberapa ide yang bisa kamu coba sendiri!

1. Snackbox

Ide pertama yang bisa kamu buat sendiri yaitu snackbox. Kamu hanya memerlukan box yang berbentuk kotak ataupun berbentuk hati, lalu kamu bisa mengisinya dengan snack-snack ataupun cokelat kesukaan orang tersayang. Agar terasa lebih romantis, kamu bisa menambahkan ucapan di dalamnya dengan ucapan yang bisa menyenangkan hati.

2. Lilin aromaterapi dengan inisial

Lilin aromaterapi untuk kado hari valentine

Jika kamu bosan untuk memberikan makanan dan ingin memberikan sesuatu yang bisa selalu diingat, kamu bisa membuat sendiri lilin aromaterapi. Saat ini sudah banyak perlengkapan untuk membuat lilin homemade di marketplace. Cara membuatnya pun gampang banget, lho! Kamu tinggal mengikuti instruksi pembuatannya dan bisa menambahkan ukiran inisial namamu dan pasangan di badan lilin. Saat membuat lilinnya, jangan lupa untuk menambahkan aroma lilin yang disukai pasangan, ya!

3. Bouquet handmade

Di luar sana sudah banyak sekali orang yang menjual buket bunga ataupun handmade. Agar terlihat usaha yang lebih dalam hari Valentine ini, kamu bisa membuat bouquet handmade. Kamu bisa memilih untuk isinya seperti cokelat, permen, ataupun bunga.

Cara membuatnya pun sangat mudah yaitu, rangkai cokelat atau permen dengan menempelkannya di batang kayu dengan menggunakan lem. Lalu, atur posisi permen dan cokelat serapi mungkin, dan balutkan dengan kertas buket. Terakhir ikat buket dengan pita dan tambahkan dengan surat yang kamu tulis sendiri.

4. Buat playlist lagu

Untuk membuat orang tersayang lebih dekat, kamu bisa membuatkannya playlist lagu, lho! Sejumlah pilihan lagu romantis kamu bersama pasangan bisa menjadi kado yang akan terus diingat oleh pasanganmu.

Cara membuatnya juga gampang banget, pertama pilih platform pemutar musik kesukaanmu. Kemudian, berikan nama playlist lagu tersebut sesuai keinginanmu yang menggambarkan suasana menyenangkan untuk pasanganmu. Isi dengan sejumlah lagu yang selalu mengingatkanmu akan pasangan. Biar makin romantis, jangan lupa berikan deskripsi singkat mengenai playlist lagu mu itu, ya!

5. Bookmark berbentuk hati

Apakah pasanganmu termasuk orang yang suka membaca buku? Kalau iya, kamu bisa banget memberikan bookmark berbentuk hati untuk kado Valentine. Kamu bisa membuat bookmark berbentuk hati dengan ornamen tambahan yang pasanganmu suka. Ini akan menjadi kado yang berkesan, karena akan selalu terpakai saat pasanganmu menandai bacaan terakhirnya.

Kira-kira ide mana nih yang mau kamu coba di Valentine ini?