Mengenal Instagram Rings, Wadah Apresiasi Baru untuk Para Kreator

FITUR INSTAGRAM RINGS - Instagram menghadirkan Rings sebagai penghargaan untuk kreator dengan karya yang dinilai orisinal dan kreatif. Penerimanya akan mendapat cincin digital di profil sebagai bentuk pengakuan dari platform.

TRIBUNNEWS.COM - Pernah enggak kamu melihat lingkaran emas di sekitar foto profil Instagram artis atau influencer? Itu adalah Rings, fitur baru Instagram yang diberikan kepada kreator sebagai bentuk apresiasi atas kreativitas mereka di media sosial.

Yang menarik, pihak Instagram menegaskan bahwa apresiasi ini bukan soal jenis kontennya, melainkan soal kreativitas yang berhasil mereka tunjukkan di media sosial. Seluruh proses penilaian, mulai dari nominasi hingga pemilihan kreator penerima penghargaan, dilakukan oleh juri internasional dari berbagai bidang kreatif.

Nah, para pemenang Rings akan mendapatkan cincin fisik dan digital yang muncul di profil mereka. Desain cincin ini dibuat oleh Grace Wales Bonner, desainer ternama yang dikenal karena karya kreatif multi-disiplinnya.

Selain itu, pemenang bisa menyesuaikan tampilan profil mereka, mulai dari warna latar hingga ikon “like”, sehingga profil mereka keliatan lebih personal dan ekspresif. Beberapa yang berhasil meraih Rings 2025 antara lain musisi Laufey, penulis Elyse Myres, atlet BMX Nigel, serta kreator Life on Film.

Bukan Sekadar Popularitas

Di tengah masifnya media sosial dan budaya influencer, angka seperti pengikut, like, dan view sekarang memang sering dianggap sebagai tolok ukur “kesuksesan”. Karena itulah lewat Rings, Instagram ingin mengajak pengguna melihat lebih jauh dari sekadar angka. Gagasan utamanya simpel, yaitu untuk menghargai kreativitas dan ekspresi diri, dan bukan sekadar melihat popularitas digital.

Dengan Rings, Instagram juga menekankan bahwa karya kreatif yang autentik layak mendapat pengakuan. Cincin emas di profil pemenang bukan sekadar simbol status, tapi jadi pengingat bahwa di tengah obsesi terhadap angka dan statistik, keberanian buatmenciptakan sesuatu yang bermakna tetap menjadi inti dari kreativitas!

Nah, menurut Tribunners, kalau di Indonesia sendiri, siapa konten kreator yang cocok untuk menerima penghargaan ini?

