Sedang Trending: dari Tumbler Hilang di KRL hingga Film Agak Laen 2

TRENDING MINGGU INI - Minggu ini, media sosial ramai dengan berbagai perbincangan, mulai dari kasus kehilangan tumbler di KRL, hebohnya Agak Laen 2, bencana banjir dan longsor di Sumatera, tragedi Irene Sokoy, hingga sorotan tajam terhadap kinerja Bea Cukai.

TRIBUNNEWS.COM - Di minggu terakhir November 2025, media sosial rame banget dengan berbagai topik seru. Mulai dari kejadian viral sampai hiburan, semuanya jadi bahan obrolan warganet. Supaya enggak ketinggalan, yuk simak rangkumannya di bawah ini!

5 Topik yang Ramai Dibahas Warganet Minggu ini

1. Kehilangan Tumbler di Stasiun

Cerita soal kehilangan barang di Commuter Line kembali ramai setelah @/anitadewl membagikan pengalamannya di Threads. Ia bercerita bahwa cooler bag miliknya tertinggal di KRL Tanah Abang-Rangkasbitung. Setelah dilaporkan, tas itu ditemukan dan diamankan satpam PT KAI, lengkap dengan dokumentasinya.

Tapi saat ia mengambilnya keesokan hari di Stasiun Rangkasbitung, tumbler di dalamnya sudah hilang. Petugas bilang mereka tak sempat cek isi tas karena kondisi stasiun sedang ramai.

Kasus ini makin ramai setelah beredar kabar petugas KAI yang menangani serah terima diberhentikan, sementara kantor tempat @/anitadewl bekerja juga ikut memutuskan untuk memberhentikannya imbas dari viralnya cerita ini.

2. Agak Laen 2: Menyala Pantiku!

Agak Laen 2: Menyala Pantiku! tayang perdana pada 27 November 2025 dan langsung mendapat sambutan hangat, dengan 272.846 penonton di hari pertama. Sekuel ini mengikuti Bene, Boris, Jegel, dan Oki yang tengah memburu buronan kasus pembunuhan anak wali kota. Setelah serangkaian kegagalan, mereka nekat mencoba taktik baru dengan menyamar di sebuah panti jompo, yang justru membawa mereka ke berbagai masalah tak terduga.

Tribunners, sudah siap ikut petualangan kocak geng Agak Laen lagi? Jangan lupa tonton keseruannya di bioskop, ya!

3. Banjir dan Longsor Melanda Sumatera

Banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akibat cuaca ekstrem beberapa hari terakhir, menimbulkan korban jiwa serta memutus akses transportasi dan komunikasi.

Dilansir CNN, Aceh menetapkan stastus darurat bencana dari 28 November hingga 11 Desember, dengan 30 orang meninggal, 16 hilang, 119.998 terdampak, dan 20.759 mengungsi di 16 kabupaten/kota.

Di Sumut, Deliserdang terdampak sekitar 70.000 warga, Tapanuli Utara 9 tewas, 31 hilang, 134 mengungsi. Di Sumbar, Solok terdampak 3.362 warga, Agam 10 tewas dan 135 keluarga mengungsi. Tapanuli Tengah kini terisolir akibat putusnya akses darat, listrik, dan internet.

4. Tragedi Irene Sokoy

Irene Sokoy, ibu hamil asal Jayapura, meninggal bersama bayinya setelah ditolak empat rumah sakit saat hendak melahirkan. RSUD Yowari, RSUD Abepura, dan RS Dian Harapan tidak menanganinya, sementara RS Bhayangkara penuh. Dalam perjalanan ke RS Dok II Jayapura, Irene meninggal.

Kasus ini memicu sorotan publik karena pasien darurat seharusnya tidak boleh ditolak. Presiden Prabowo pun memerintahkan audit menyeluruh, termasuk fasilitas, tata kelola, SDM, dan peraturan kepala daerah.

5. Bea Cukai Terancam Dibekukan

Kinerja Bea Cukai tengah disorot tajam setelah muncul berbagai masalah, termasuk lolosnya impor beras ilegal 250 ton di Sabang, Aceh. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, jika perbaikan tak cepat dilakukan dan masyarakat masih tak puas, lembaga ini bisa dibekukan dan digantikan perusahaan inspeksi independen SGS.

Nah Tribunners, kalian gimana, setuju Bea Cukai dibenahi atau harus ada langkah tegas?

Baca juga: Sedang Trending: dari Pengesahan RKUHAP hingga Gangguan Cloudflare