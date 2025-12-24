SUNDAWAVE Vol. 1: Dari Sunda ke Skyline Jakarta, Kolaborasi BART Kuningan dan Pulau Musik

SUNDAWAVE VOL. 1 - ARTOTEL Casa Kuningan melalui rooftop bar andalannya, BART Kuningan, berkolaborasi dengan Pulau Musik mempersembahkan SUNDAWAVE Vol. 1. Perayaan musik yang memadukan energi urban dengan sentuhan lokal ini akan digelar pada 27 Desember 2025 mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai,

TRIBUNNEWS.COM - ARTOTEL Casa Kuningan melalui rooftop bar andalannya, BART Kuningan, kembali menghadirkan pengalaman hiburan yang dekat dengan generasi muda dan komunitas kreatif. Menutup tahun 2025, BART Kuningan berkolaborasi dengan Pulau Musik mempersembahkan SUNDAWAVE Vol. 1, sebuah perayaan musik yang memadukan energi urban dengan sentuhan lokal. Acara ini akan digelar pada 27 Desember 2025 mulai pukul 19.00 WIB hingga selesai, bertempat di rooftop BART Kuningan, ARTOTEL Casa Kuningan, Jakarta.

Perayaan ini menghadirkan Westboi sebagai salah satu penampil utama. Musisi hip-hop dan R&B asal Garut yang dikenal dengan nama panggung W3STBO1 ini memiliki karakter musik yang jujur, reflektif, dan dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari. Dengan memadukan nuansa urban modern serta lirik personal yang kuat, Westboi berhasil membangun identitas yang autentik di skena musik independen Indonesia dan mendapatkan tempat tersendiri di hati generasi muda.

Energi kreatif malam itu juga diperkuat oleh kehadiran Pleasure Noise, kolektif dan label musik independen yang dikenal lewat eksplorasi karya-karya alternatif dan urban. Pendekatan musikalnya yang autentik dan eksperimental memberikan warna tersendiri, berpadu dengan set dari DJ FFAR dan DJ Erlangga yang mengalirkan irama serta menjaga atmosfer tetap bergairah hingga malam berakhir.

Baca juga: VIVERE Hotel, ARTOTEL Curated Gelar Aksi Tanam Mangrove Sambut Hari Jadi ke-2

Sebagai kolaborator utama, Pulau Musik Media Network hadir sebagai lebih dari sekadar platform media musik dan hiburan. Dengan jejaring yang kini memiliki lebih dari 5 juta pengikut, Pulau Musik menjadi rumah bagi ekosistem musik yang utuh dengan menghubungkan penikmat musik dari seluruh pemangku kepentingan industri, mulai dari produser, label, promotor, hingga para musisi itu sendiri.

“Kami memegang teguh visi untuk terus menjadi bagian dari perjalanan musik tanah air dan global. Semangat ini sejalan dengan esensi acara ini yang mengusung kolaborasi lintas batas. Kami berkomitmen memastikan setiap karya yang jujur dan gerakan kreatif mendapatkan panggung yang layak, mempertemukan karya musisi dengan apresiasi tulus dari komunitas serta dukungan nyata dari penggemar dan para stakeholder, seperti yang saat ini kami wujudkan melalui kolaborasi BART Kuningan dan Pulau Musik,” ujar Zar, Founder Pulau Musik Media Network.

Baca juga: ARTOTEL Casa Kuningan Rayakan Ulang Tahun ke-3 Bertema “A Treasure Hunt of Memories”

Acara ini dapat dinikmati dengan harga First Drink Charge (FDC) IDR 125.000 nett per orang, sudah termasuk satu minuman. Selain itu, BART Kuningan juga menghadirkan promo minuman eksklusif hasil kolaborasi dengan Tito’s Handmade Vodka. Para tamu dapat menikmati cocktail spesial FVCK THIS ECSTASY dan HULK dengan harga IDR 149.000++ untuk satu cocktail atau IDR 249.000++ untuk dua cocktail. Untuk pecinta spirit, tersedia promo botol Tito’s dengan harga IDR 1.450.000++ untuk satu botol dan IDR 2.500.000++ untuk paket twin bottle, yang hanya berlaku pada 27 Desember 2025.

Tidak hanya menghadirkan hiburan, rangkaian ini juga membawa misi sosial. Setiap pembelian minuman Tito’s akan menyumbangkan USD 1 per cocktail dan USD 2 per botol untuk Sumba Hospitality Foundation. Seluruh donasi tersebut akan dicocokkan oleh Tito’s hingga total USD 1.000, sehingga setiap minuman yang dinikmati menjadi bentuk kontribusi nyata bagi pengembangan komunitas dan pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Hassanudin, General Manager ARTOTEL Casa Kuningan, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen hotel dalam mendukung ekosistem kreatif dan gaya hidup generasi urban. “Kami ingin menghadirkan pengalaman yang relevan bagi generasi muda, khususnya yang dekat dengan musik dan budaya lokal. Inisiatif ini bukan hanya tentang menikmati musik, tetapi juga merayakan kolaborasi, kebersamaan, dan kepedulian sosial dalam satu ruang yang fun dan bermakna,” ujarnya.

Dengan panorama skyline Jakarta dari rooftop BART Kuningan, acara ini diharapkan menjadi salah satu perayaan penutup tahun yang berkesan dengan menghadirkan perpaduan musik, gaya hidup, dan nilai sosial dalam satu malam yang autentik dan penuh energi.(*)

Baca juga: Mangkuluhur ARTOTEL Perkenalkan Desain Baru Kamar Atelier, Siap Meriahkan Liburan Akhir Tahun!