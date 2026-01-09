IPBI FUN RUN 2026 Ajak Gaya Hidup Sehat di Wellness Gastronomy Festival

IPBI FUN RUN 2026 - IPBI FUN RUN 2026 digelar oleh Institut Pariwisata Bisnis Internasional sebagai bagian Wellness Gastronomy Festival 2026. Event fun run 5K ini berlangsung Sabtu 31 Januari 2026 di Kampus IPBI Bali untuk mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup sehat melalui aktivitas lari santai.

TRIBUNNEWS.COM - IPBI FUN RUN 2026 menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam Wellness Gastronomy Festival (WGF) 2026 yang diselenggarakan oleh mahasiswa/i Program Studi D IV Manajemen Perhotelan Tahun Ajaran 2025/2026, Institut Pariwisata Bisnis Internasional (IPBI).

Kegiatan ini menjadi bagian dari wellness activities yang mendorong semangat hidup sehat melalui aktivitas fisik yang sederhana dan mudah dilakukan oleh masyarakat.

Mengusung konsep Full Fun Run, IPBI FUN RUN 2026 menitikberatkan pada unsur kesenangan, kebersamaan, dan partisipasi peserta, tanpa berfokus pada kompetisi layaknya lomba atletik.

Melalui kegiatan ini, penyelenggara ingin mengajak masyarakat untuk mulai menerapkan gaya hidup sehat, salah satunya dengan rutin melakukan lari pagi.

IPBI FUN RUN 2026 akan dilaksanakan pada Sabtu, 31 Januari 2026, bertempat di Kampus Institut Pariwisata Bisnis Internasional. Pemilihan waktu dan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan optimalisasi partisipasi peserta, ketersediaan fasilitas yang memadai, serta kemudahan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Selain itu, event ini juga diharapkan dapat mendukung promosi gaya hidup sehat sekaligus memperkuat citra institusi dalam pengembangan kegiatan sport tourism.

Dalam penyelenggaraannya, IPBI FUN RUN 2026 bekerja sama dengan Tribun Booking sebagai platform resmi penjualan tiket. Peserta dapat melakukan pembelian tiket melalui website Tribun Booking, aplikasi TribunX, atau melalui tautan berikut: https://booking.tribunnews.com/olahraga/ipbi-fun-run-2026-by-wellness-gastronomy-festival-2026

Tidak hanya menghadirkan kegiatan lari santai, IPBI FUN RUN 2026 juga diselenggarakan berdampingan dengan berbagai rangkaian acara pendukung lainnya. Di antaranya Food & Beverage Exhibition sebagai sarana promosi produk kuliner, Gastronomy Workshop dan Cooking Class yang bersifat edukatif dan interaktif, serta Fruit Carving Competition yang menampilkan kreativitas para peserta.

Seluruh rangkaian kegiatan tersebut dirancang untuk saling melengkapi dan memberikan pengalaman acara yang menarik sekaligus bernilai edukatif bagi pengunjung.