Dua Kantor Bea Cukai Ini Terima Penghargaan dari BNNP Kalimantan Barat

TRIBUNNEWS.COM - Bea Cukai Entikong dan Bea Cukai Pontianak menerima penghargaan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat (BNNP Kalbar). Dua kantor tersebut dianggap telah berperan aktif dalam upaya penggagalan penyelundupan narkotika di wilayah Kalimantan Barat.

"Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Barat Brigadir Jenderal Polisi Budi Wibowo kepada Kepala Kantor Bea Cukai Entikong, Ristola S. I. Nainggolan dan Plt. Kepala Kantor Bea Cukai Pontianak, Agus Djoko Prasetyo," ungkap Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Hatta Wardhana, pada Selasa (09/08/2022).

Ia berharap dengan diterimanya penghargaan dari BNNP Kalbar, akan meningkatkan semangat Bea Cukai dalam menggagalkan penyelundupan narkotika dan memperkuat jalinan sinergi antara kedua instansi.

"Kami berterima kasih atas apresiasi yang diberikan BNNP Kalbar dengan penyerahan penghargaan ini. Semoga Bea Cukai dan BNN dapat terus bersinergi meminimalisir penyelundupan narkotika di negara ini, karena permasalahan narkotika di Indonesia saat ini memiliki ancaman dan dampak yang luar biasa bagi keamanan dan keselamatan bangsa," ujar Hatta.

Menurutnya, kejahatan narkotika sangat berbeda dengan kejahatan barang larangan dan pembatasan (lartas) lainnya, karena narkotika selain memiliki dampak kerusakan yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan negara, kejahatan ini juga merupakan kejahatan yang direncanakan, dilakukan secara sistematis, terorganisir, dan melibatkan jaringan lintas negara atau lebih dari satu negara, sehingga dalam penanganannya dibutuhkan metode dan strategi yang juga luar biasa.

"Permasalahan ini menjadi tantangan bagi Kementerian Keuangan dalam hal ini Bea Cukai dalam melaksanakan perannya sebagai community protector. Selain menjalankan fungsi tersebut, penindakan narkotika yang dilancarkan Bea Cukai juga untuk mendukung perekonomian yang efektif dan kontributif," sebut Hatta.

"Hal itu diwujudkan dengan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, peningkatan kerja sama nasional dan internasional dalam pencegahan dan penanganan kejahatan transnasional, serta peningkatan kapasitas pengawasan dan efektivitas penegakan hukum berbasis lima pilar (follow the goods, follow the money, follow the transporter, follow the documents, and follow the people). Untuk itu kami terus menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BNN," tutupnya.(*)