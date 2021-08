Implementasi Digitalisasi di Bandara Angkasa Pura II Sudah Mencapai 60 Persen

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Hari Darmawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Angkasa Pura II (Persero) terus melakukan pemanfaatan teknologi, untuk mendukung operasional bandara yang dikelolanya.

Direktur Utama PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin menyebutkan, melalui pemanfaatan teknologi ini dapat membuat peningkatan dalam hal pelayanan operasional bandara.

"Implementasi digitalisasi di bandara Angkasa Pura II, saat ini sudah dalam tahap 50-60 persen, untuk aspek pelayanan dan operasional," ujar Awaluddin, Minggu (29/8/2021).

Dalam implementasi digitalisasi di bandara, lanjut Awaluddin, Angkasa Pura II mengembangkan Digitally Ready for Operational and Infrastructure Development (DROID) Model sebagai tulang punggung penerapan NEXT Airport 4.0.

"Pada DROID ini, ada tiga platform yang dapat meningkatkan pelayanan dan juga operasional di bandara-bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura II," kata Awaluddin.

Berikut tiga platform yang dikembangkan Angkasa Pura II dalam penerapan teknologi di bandara:

1. travelin (customer experience/CX)

Aplikasi travelin berkontribusi dalam naiknya kepuasan traveler berdasarkan Airport Service Quality Survey (ASQ Survey) yang digelar Airport Council International (ACI).

Rata-rata Nilai ASQ Survey di bandara Angkasa Pura II pada 2016 tercatat 4.00 dari skala 5, kemudian 2017 naik ke 4.68, lalu 2018 ke 4.76, kembali naik pada 2019 ke 4.87, dan tertinggi pada 2020 yakni 4.90.