Pesan Taksi Kini Bisa Lewat Aplikasi KAI Access untuk Penumpang yang Naik/Turun di 8 Stasiun Ini

Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Aplikasi KAI Access di smarphone kini menambah fitur baru layanan pemesan taksi untuk penumpang yang naik dan turun di stasiun keberangkatan dan kedatangan yaitu Gambir, Pasar Senen, Bandung, Semarang Tawang, Semarang Poncol, Yogyakarta, Surabaya Gubeng dan Surabaya Pasar Turi.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo berujar peluncuran layanan tersebut merupakan kolaborasi ntuk mempermudah masyarakat, terutama penumpang kereta api.

"Bluebird sebagai pemain utama taksi dan KAI sebagai pemain utama kereta api berkolaborasi, bersinergi, dalam memberikan value kepada para pelanggan kami,” ujar Didiek dalam Launching dan Konferensi Pers Virtual Fitur First Mile dan Last Mile Bluebird pada Aplikasi KAI Access, Senin (30/8/2021).

First Mile merupakan transportasi penjemputan dari lokasi awal ke stasiun keberangkatan. Sedangkan Last Mile adalah transportasi dari stasiun kedatangan ke tujuan.

Didiek meyakini kolaborasi tersebut mampu meningkatkan aksesibilitas, kemudahan, dan kenyamanan mobilitas bagi masyarakat pengguna transportasi massal.

Dia berharap sinergi KAI dan Bluebird terus melahirkan inovasi-inovasi untuk memperluas fitur-fitur layanan yang telah tersedia dalam aplikasi KAI Access sejalan dengan visi KAI menjadi solusi ekosistem transportasi terbaik untuk Indonesia.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan moda transportasi yang lain dan yang paling utama adalah layanan Taksi Bluebird ini,” katanya.

Direktur Utama PT Blue Bird Tbk Sigit Djokosoetono meyakini, kolaborasi ini akan mampu menghadirkan layanan terintegrasi yang dapat diandalkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan mobilitas dengan jarak tempuh antarkota maupun provinsi.

Keberlanjutan kolaborasi ini menghadirkan fitur Fixed Price yang menawarkan harga pasti di setiap perjalanan dengan taksi Bluebird.

Pemesanan layanan First Mile dan Last Mile di Aplikasi KAI Access dapat dilakukan bersamaan dengan pemesanan tiket kereta, ataupun terpisah dengan pemesanan tiket kereta.