Rayakan Hari Pelanggan Nasional, Tokopedia Gelar START Customer Experience First Summit

TRIBUNNEWS.COM - Bertepatan dengan Hari Pelanggan Nasional, Tokopedia menggelar START CX First Summit 2021 untuk pertama kalinya dengan mengusung tema ‘Reimagining the Right Blend of Human Touch, Technology, and Data Analytics for the Best Customer Experience’.

Acara ini merupakan konferensi customer experience (CX) pertama dari Tokopedia yang akan mengulas praktik CX terbaik di berbagai bidang seperti perbankan, telekomunikasi, pemerintahan dan berbagai industri lainnya. Puluhan praktisi akan berdiskusi mengenai perpaduan antara sentuhan manusia, teknologi dan data dalam menciptakan pengalaman pelanggan terbaik untuk pelanggan di Indonesia

Masyarakat dapat mengikuti rangkaian kegiatan Tokopedia START CX First Summit 2021 dengan melakukan registrasi dan mengikuti kegiatan secara daring melalui situs Tokopedia Academy dan Official YouTube Inside Tokopedia pada Sabtu, 4 September 2021 pukul 09.00-17.00 WIB.

Acara akan dibuka dengan berbagai sesi dari Co-Founder and Vice Chairman Tokopedia, Leontinus Alpha Edison; COO Tokopedia, Melissa S. Juminto; CTO Tokopedia, Herman Widjaja; Vice President of People and Office Management Tokopedia, Nanang Chalid; Senior Vice President of Customer Excellence Tokopedia, Rudy A. Dalimunthe; Vice President of Engineering dan Chief of Staff Technology Tokopedia, Aswin Tanu Utomo, serta sederet talenta digital Tokopedia lainnya.

Co-Founder dan Vice Chairman Tokopedia, Leontinus A. Edison menjelaskan, “Tokopedia sebagai perusahaan teknologi Indonesia terus berupaya membentuk ekosistem yang kolaboratif guna mendukung kemajuan talenta digital Indonesia, termasuk di bidang CX. Di Tokopedia sendiri, kami telah menerapkan strategi CX berbasis digital, dengan perpaduan sentuhan manusia, teknologi dan data, untuk menciptakan pengalaman terbaik bagi seluruh pelanggan di Indonesia.”

“START CX First Summit 2021 adalah wujud dari komitmen Tokopedia bersama para talenta digital untuk mendukung pemerataan layanan pelanggan terbaik melalui inovasi teknologi. START CX First Summit 2021 ini juga diharapkan dapat menjadi wadah bagi Tokopedia dan seluruh praktisi untuk dapat saling berbagi pengalaman dan wawasan, serta mendorong kemajuan CX di Indonesia," tambah Leontinus.

SVP of Customer Excellence Tokopedia, Rudy Azhary Dalimunthe mengatakan “Sebagai apresiasi kami untuk para pelanggan di Hari Pelanggan Nasional, kami mengajak praktisi CX dari berbagai industri untuk berbagi pengalaman terbaik sehingga nantinya dapat memberikan inspirasi untuk pegiat CX lain dan meningkatkan kepuasan pelanggan saat bertransaksi.”

Sederet nilai tambah juga bisa didapatkan oleh komunitas CX dari gelaran START CX First Summit. “Untuk komunitas CX, kami menyediakan wadah untuk networking, branding, serta berdiskusi dan berbagi pengetahuan tentang kemajuan teknologi serta pengalaman lintas industri untuk pengalaman yang lebih baik bagi para pelanggannya,” tambah Rudy.

Selain START CX First Summit 2021, Tokopedia melalui Tokopedia Academy juga menghadirkan berbagai inisiatif lainnya seperti START Summit, START Summit Extension, START Women in Tech, Devcamp, Tokopedia Internship, Product Design Academy, Summer Acceleration Program, kolaborasi dengan berbagai universitas, dan masih banyak lagi, demi mendukung perkembangan talenta digital.

Acara START CX First Summit 2021 didukung oleh sejumlah mitra, termasuk Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), ServiceNow, IGT Solutions, Mitracomm Ekasarana dan Genesys.