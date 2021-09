Rupiah Ditutup Menguat ke Rp 14.273 per Dolar AS pada 2 September 2021, Berikut Kurs di 5 Bank

Ilustrasi Nilai Tukar Rupiah. Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang ditutup menguat, Kamis (2/9/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Pada akhir perdagangan, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot ditutup menguat ke Rp 14.273 per dolar AS, Kamis (2/9/2021).

Sore ini, rupiah berhasil naik 0,07% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 14.283 per dolar AS.

Rupiah menguat bersama beberapa mata uang Asia lainnya, sebagaimana dikutip dari Kontan.co.id.

Kini, Pesso Filipina memimpin penguatan mata uang Asia dengan kenaikan 0,42%.

Disusul dolar Taiwan menguat 0,11%, rupiah naik 0,07%, rupee India menguat 0,02%, dan dolar Hong Kong menguat 0,01% terhadap dolar AS.

Sementara itu, mata uang Asia lainnya melemah terhadap dolar AS.

Baht Thailand melemah 0,36%, won Korea melemah 0,33%, ringgit Malaysia melemah 0,13%, dan yuan China melemah 0,02%.

Kemudian, yen Jepang melemah 0,01% dan dolar Singapura melemah 0,007% terhadap dolar AS.

Indeks dolar yang mencerminkan nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama dunia ada di 92,42, turun dari hari sebelumnya.

Adapun di Indonesia, kurs jual di Bank Central Asia (BCA) yakni Rp 14.279 per dolar AS.