Bahas Percepatan Proyek Infrastruktur dengan Pemerintah Jepang, Budi Karya Bertolak ke Jepang

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Perhubungan mendorong Pemerintah Jepang untuk memastikan percepatan kerjasama pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi bertolak ke Jepang untuk bertemu langsung dengan sejumlah pihak di Jepang.

Pertemuan itu, ucap Budi, untuk memastikan percepatan sejumlah proyek pembangunan infrastuktur.

Terutama agar proyek kerja sama antar kedua negara dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

Di antaranya, Pembangunan MRT Fase 2, KA Makassar-Parepare, Pelabuhan Patimban, dan Proving Ground BPLJSKB Bekasi.

“Kami ingin melakukan pertemuan Government to Government (G to G) dengan Pemerintah Jepang sehingga akan lebih memuluskan dan mempercepat kerja sama Government to Business (G to B) maupun Business to Business (B to B)," ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (5/9/2021).

Terutama, kerja sama dalam empat proyek pembangunan infrastruktur transportasi yang di kerjasamakan oleh kedua negara.

Hal itu, lanjut Budi, sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat penyelesaian proyek infrastruktur nasional termasuk transportasi.

"Kami menginginkan proyek kerjasama kedua negara ini dapat terus dipercepat dan berjalan sesuai dengan rencana,” ucapnya.