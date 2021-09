Kembali Melemah, Rupiah Dibuka di Level Rp 14.280 per Dolar AS pada 9 September 2021

Karyawan menunjukan uang dolar AS di Jakarta, Selasa (16/3/2021). Dalam artikel mengulas tentang nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot yang kembali melemah, Kamis (9/9/2021).

TRIBUNNEWS.COM - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS di pasar spot kembali melemah di level Rp 14.280 per dolar AS pagi ini, Kamis (9/9/2021).

Pada awal perdagangan, rupiah turun 0,19% dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp 14.253 per dolar AS.

Hingga pukul 09.00 WIB, pergerakan mata uang di kawasan cenderung beragam.

Di mana won Korea Selatan menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah turun 0,23%.

Kemudian, peso Filipina yang koreksi 0,02%.

Dolar Singapura dan dolar Hong Kong sama-sama melemah tipis 0,01% terhadap the greenback.

Sementara itu, baht Thailand menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,14%.

Disusul, yen Jepang yang naik 0,09%, dolar Taiwan menanjak 0,06%, ringgit Malaysia naik 0,03%, dan yuan China menguat 0,008%.

Adapun di Indonesia, kurs jual di Bank Central Asia (BCA) yakni Rp 14.261 per dolar AS dan kurs belinya Rp 14.276 per dolar AS.