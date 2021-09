Pluang Jadi Platform Investasi Indonesia Pertama yang Rilis Micro E-Mini NASDAQ 100 Index Futures

TRIBUNNEWS.COM – Sebagai all in one investment app, Pluang kembali membuat terobosan dengan merilis produk terbaru yang memungkinkan para pengguna berinvestasi secara global, yakni Micro E-Mini NASDAQ 100 Index Futures, produk berjangka yang ditransaksikan pada Chicago Mercantile Exchange (CME).

Lewat produk anyar tersebut, Pluang menjadi aplikasi investasi pertama dan satu-satunya di Indonesia yang menawarkan produk tersebut kepada investor domestik.

Dengan adanya produk tersebut, investor berkesempatan untuk memperluas cakupan diversifikasi portofolio dan meraih cuan dari eksposur global.

Indeks NASDAQ 100 termasuk salah satu indeks saham yang paling banyak diperdagangkan di dunia.

Tak hanya itu, Indeks NASDAQ 100 adalah indeks yang melacak kinerja saham 100 perusahaan non-keuangan terbesar di bursa NASDAQ dengan dominasi perusahaan teknologi terkemuka berskala global. Kini, NASDAQ 100 memiliki nilai kapitalisasi pasar saham sebesar US$15 triliun.

Co-Founder Pluang Richard Chua mengatakan bahwa sudah banyak pelanggan Pluang yang sudah mengetahui merek perusahaan teknologi seperti Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL) dan Alphabet (GOOG/GOOGL).

“Mereka sudah akrab dengan produk, merek, dan model bisnis mereka. Produk Indeks NASDAQ 100 kami sekarang memungkinkan para investor berinvestasi langsung ke dalamnya,” ungkap Richard, dikutip dari rilisan pers yang diterima Tribunnews, Senin (20/9/2021).

Micro E-Mini NASDAQ 100 Index Futures menjadi produk kedua Pluang yang memberikan kesempatan bagi investor dalam negeri untuk berinvestasi di pasar modal Amerika Serikat menyusul produk Pluang sebelumnya, yaitu Micro E-Mini S&P 500 Index Futures yang dirilis sejak November 2020 lalu.

Sebagai salah satu indeks saham top dunia yang menunjukkan tren positif, performa S&P 500 tak perlu diragukan lagi. Tercatat, nilai indeks S&P 500 melonjak sebesar 47.26% sejak November 2020 hingga Agustus 2021.

Jika sebelumnya Micro E-Mini S&P 500 Index Futures memberikan kesempatan bagi investor untuk mendapatkan eksposur pasar modal secara global dengan nilai lonjakan yang meningkat, pun demikian dengan adanya produk Pluang NASDAQ-100.

NASDAQ 100 lebih baik ketimbang dengan S&P 500

Hadirnya produk Pluang NASDAQ-100 bertujuan memberikan peluang bagi investor menanamkan modal di saham-saham perusahaan yang terkonsentrasi di sektor teknologi berskala global.

Performa NASDAQ 100 dinilai lebih baik ketimbang dengan S&P 500. Pada periode yang sama, nilai NASDAQ telah meningkat 88.4%, jauh mengungguli kinerja indeks S&P 500.

Penyebab utama dari lonjakan tersebut adalah meningkatnya pendapatan perusahaan teknologi seiring maraknya permintaan produk-produk teknologi di masa pandemi Covid-19.

“Eksposur NASDAQ 100 memberikan diversifikasi penting bagi semua investor Indonesia, karena terdiri dari 102 saham yang diterbitkan oleh 100 perusahaan non-keuangan terbesar yang terdaftar di Pasar Saham NASDAQ. Alih-alih membeli satu per satu saham AS, indeks ini membantu Anda mendiversifikasi portofolio secara otomatis. Bahkan, kinerja NASDAQ 100 lebih kompetitif dibandingkan indeks lainnya,” kata Richard.

Sudah diawasi Bappebti

Hadir sebagai salah satu produk unggulan terbaru, transaksi produk Micro E-Mini NASDAQ 100 Index Futures di aplikasi Pluang telah diatur dan diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), sama seperti produk Micro E-Mini S&P 500 Index Futures di Pluang.

Tak hanya itu, aplikasi Pluang, melalui PT PG Berjangka juga telah mengantongi izin Pendistribusian Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (PALN) dari Bappebti, yakni kewenangan untuk menawarkan kontrak dan menyalurkan pesanan pelanggan atas kontrak tersebut menggunakan sistem yang disediakan oleh bursa.

Secara langsung, investor dapat membeli Micro E-Mini NASDAQ 100 Index Futures di Pluang baik dengan mata uang Rupiah maupun Dollar AS pada wallet yang ada di aplikasi Pluang dan dapat mulai berinvestasi pada kisaran Rp300 ribu.

Tentunya, hal tersebut bisa membantu para pengguna untuk berinvestasi sekaligus diversifikasi portofolio di pasar saham AS dengan akses yang mudah dan harga terjangkau.

Tak hanya itu, saat ini Pluang juga menyediakan produk investasi mikro berbiaya rendah seperti emas, Micro E-Mini Index Futures, reksa dana, dan aset kripto dan telah digunakan lebih dari 1 juta pengguna.

Ke depannya, Pluang akan kembali memperkenalkan produk indeks saham berjangka khusus bagi pengguna yang ingin melakukan diversifikasi aset di pasar saham global. Tentunya, dengan cara yang mudah melalui aplikasi Pluang.

Untuk merayakan peluncuran Micro E-Mini NASDAQ 100 Index Futures, Pluang memberikan cashback senilai Rp50 ribu berupa voucher Pluang bagi 10 ribu pengguna pertama yang berinvestasi 0,2 unit Indeks NASDAQ 100. Promo cashback ini berlaku mulai 12 September hingga 15 Oktober 2021.

Ketahui lebih banyak mengenai produk investasi dari Pluang serta promo menarik lainnya pada aplikasi Pluang. Selamat berinvestasi!