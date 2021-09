PPNSI Nilai Pemerintah Belum Maksimal Jaga Nilai Tukar Petani

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA -- Perhimpunan Petani Nelayan Seluruh Indonesia (PPNSI) menggelar Rakernas sekaligus pelantikan pengurus di Hotel Pangrangi Resort, Sukabumi pada Ahad kemarin, (19/9/2021).

Turut hadir secara virtual dalam acara tersebut Dewan Pembina PPNSI, Ahmad Heryawan yang juga mantan gubernur Jawa Barat serta Dewan Pakar yang juga mantan menteri pertanian Anton Apriyantono.

Ketua umum Perhimpunan Petani dan Nelayan seluruh Indonesia (PPNSI) drh Slamet mengatakan banyak hal yang harus dibenahi agar sektor pertanian dan perikanan di Indonesia agar dapat memberikan nilai positif terhadap kemakmuran petani dan nelayan di Indonesia.

Menurutnya saat ini kebijakan impor yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak seimbang, seperti impor beras, hortikultura, gula dan garam. impor tersebut sangat tidak berpihak pada petani dan nelayan.

"Seperti halnya pada kebutuhan pokok seperti beras data BPS tahun 2021 menunjukkan tahun 2018 Indonesia mengimpor 2,2 Jt ton (1 Miliar US$), tahun 2019 impor 444 Rb ton (184 Jt US$), tahun 2020 impor 356 Rb ton (195 Jt US$), tahun 2021 impor 242 Rb ton (110 Jt US$). Padahal BULOG menyatakan stok beras di gudang BULOG cukup," kata Slamet, Senin, (20/9/2021).

Ia menyayangkan komentar presiden jokowi yang tidak sesuai dengan kenyataan terkait Indonesia tidak pernah impor beras dalam 2 tahun terakhir.

Padahal faktanya kata dia, impor beras hampir setiap tahun terjadi, bahkan impor beras tahun 2021 sudah mencapai 242 ribu ton dengan nilai 110 juta USD.

"Kita tidak ingin Presiden melakukan sebuah kebohongan publik karena sejatinya Impor disaat stok beras cukup sama saja melakukan pengkhianatan kepada para petani lokal," kata Slamet

Selain itu, ia juga mengkritisi belum maksimalnya pemerintah dalam menjaga Nilai Tukar Petani (NTP) yang selama presiden Jokowi berkuasa belum pernah melebihi NTP 104 atau hanya rata-rata 101.89 selama 7 tahun terakhir.

