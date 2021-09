Berkat Inovasi dari Karyawan, Pegadaian Raih Penghargaan Bidang SDM

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pegadaian (Persero) terus melakukan perubahan agar terus adaptif sesuai dengan dinamika perubahan zaman.

Perseroan menuntut karyawan terus melakukan inovasi produk dan layanan sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

“Secara top down manajemen membentuk innovation center sebagai think tank perusahaan. Di sisi lain, secara bottom up manajemen juga mendorong seluruh karyawan untuk menyampaikan ide-ide inovasi melalui ajang Pegadaian Innovation Award yang digelar setiap tahun,” kata SVP Strategi Human Capital Pegadaian Anung Anindita dalam keterangannya, Selasa (21/9/2021).

Berbagai langkah yang dilakukan perseroan ini, membuat Pegadaian meraih 3 penghargaan pada acara Indonesia Human Capital Award (IHCA) VII 2021.

Perseroan meraih The Best dan 2'nd The Best of IHCA of The Year 2021 dengan predikat very excellent, sedangkan SVP Strategi Human Capital Pegadaian Anung Anindita meraih The Best Indonesia HC Leader in Creativity & Innovation 2021.

"IHCA merupakan salah satu event penghargaan Human Capital untuk menampilkan Best Practice in Human Capital Management dalam organisasi bisnis maupun sektor publik," kata Anung.

Penyerahan penghargaan dilakukan secara hibrid dengan protokol kesehatan yang ketat di pelataran candi Prambanan dilanjutkan gala dinner di Sheraton Hotel Mustika Yogyakarta pekan lalu.

Di kesempatan lain, PT Pegadaian (Persero) juga meraih penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2021.

HR Asia merupakan media publikasi yang menjangkau wilayah benua Asia yang didalamnya terdapat para Profesional Senior HR yang memberikan pemeringkatan tata Kelola human resourch di Asia.