Layanan Muat Sebagian, Kirim Barang Rame-rame dengan Biaya Dihitung Ketengan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perusahaan jasa logistik berbasis aplikasi, Deliveree, memperkenalkan Layanan Muat Sebagian untuk kebutuhan pengiriman barang tujuan seluruh wilaya di Pulau Jawa.

Layanan baru ini memungkinkan siapa saja bisa mengirimkan barang menggunakan moda angkutan truk dalam jumlah dan volume kecil.

Layanan ini diklaim bisa mengefisienkan biaya karena menghilangkan biaya logistik yang timbul dari biaya penanganan gudang.

Tom Kim, Country Director Deliveree Indonesia mengatakan, tarif layanan ini dihitung per berat muatan, dengan armada kendaraan yang ditentukan oleh pihak Deliveree dengan ruang kargo di armada yang digunakan secara kolektif.

Untuk layanan kiriman ini, Deliveree menyediakan pengiriman door to door ke area bongkar muat seperti kantor, ritel, rumah, komersial, gudang, atau pelabuhan dengan lama pengiriman mengikuti rute same day atau next day.

"Saat Anda memesan, muatan akan digabungkan dengan pelanggan lainnya untuk mengoptimalkan penggunaan truk kami. Ini membuat harga Anda tetap rendah," ujar Tom Kin dalam diskusi virtual dengan media, Rabu (22/9/2021).

Armada pengiriman untuk layanan ini, menurut Tom, tersedia mulai dari truk tronton wingbox berkapasitas 18 ton hingga terkecil kendaraan pick up dan kendaraan dua baris mobil LCGC.

"Muat sebagian merupakan fitur untuk angkut muatan lebih sedikit membantu perusahaan meghemat biaya, transparansi dan fleksibilitas denga dukungan pilihan kendaraan yang luas dan lengkap," ungkap Tom Kin.

Dia menambahkan, untuk layanan ini klien akan mendapatkan analisa data pemakaian jasa logistik, hingga profiling driver. "Semuanya kami berikan gratis," kata dia.

Tom mengatakan, selama ini kliennya terdiri dari berbagai perusahaan yang bergerak di beragam sektor industri mulai dari fast moving consumer goods (FMCG) sampai e-commerce.