Inovasi di Era New Normal Jawab Kebutuhan Konsumen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Adanya pandemi Covid-19 memberi dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan dunia bisnis dan industri termasuk pada bisnis produk peralatan elektronik rumah tangga.

Tahun 2021 masih merupakan tahun yang penuh tantangan namun sekaligus momen kebangkitan. Optimisme ini diungkapkan produsen elektronik rumah tangga AQUA Japan saat menyelenggarakan Media Luncheon 2021, Rabu (22/09).

Acara yang diselenggarakan secara online ini adalah sebuah acara bincang-bincang dengan teman-teman media dan komunitas berbasis online.

Para pimpinan AQUA Japan yang hadir antara lain, Yudistiro (General Manager Sales), Sutanto (Senior Manager National Sales), Meiriano Ullman (Head of Product Planning) dan Glenn Manengkei (Head of Marketing).

“Kunci untuk dapat terus berkembang kami rasa terletak strategi dan inovasi yang tepat. Untuk itu, di era New Normal ini, AQUA Japan terus menghadirkan inovasi baik dari sisi produk maupun layanan yang mampu menjawab kebutuhan konsumen.” kata Presiden Direktur AQUA Japan Indonesia, Kenji Sadayuki.

Sebagai salah satu inovasi di bidang service, AQUA Japan memperpanjang masa garansi bagi produk-produk elektroniknya. Hal ini bertujuan agar konsumen tetap merasa tenang dan aman menggunakan produk elektronik AQUA Japan.

Beberapa produk seperti kulkas dua pintu inverter, mesin cuci bukaan atas (top load) dan bukaan depan (front load), air conditioner (AC), televisi LED, freezer rumahan, hingga showcase, mengalami perubahan masa garansi menjadi lebih lama.

“AQUA Japan juga memberikan perpanjangan masa garansi bagi produk LED dan LCD TV, dari sebelumnya hanya 2 tahun menjadi 5 tahun khusus part panel. Kami terus meningkatkan kualitas dan inovasi produk AQUA Japan, sekaligus terus melindungi konsumen kami di era New Normal ini. Sesuai dengan campaign terbaru dari AQUA Japan yaitu, “Home of Healthy Body, Mind and Soul.” Ujar Sutanto, Senior Manager National Sales AQUA Japan.

Sementara untuk kaitannya dengan sales dan service, AQUA Japan akan terus berusaha meningkatkan pertumbuhan penjualan dari seluruh jenis saluran distribusi yang ada saat ini, dan memberikan layanan perpanjangan garansi bagi produk-produk AQUA Japan.

“Jaringan distribusi penjualan kami saat ini sangat luas, dimana produk-produk AQUA Japan saat ini ada di lebih dari 85% market network di Indonesia. Luasnya jaringan distribusi penjualan ini juga merupakan salah satu cara agar AQUA Japan semakin dekat dengan konsumen,” ujar Sutanto, Senior Manager National Sales AQUA Japan.

Sutanto menambahkan, di tahun 2021 ini AQUA Japan juga akan berfokus melakukan percepatan pertumbuhan di area Sumatera, khususnya Kota Lampung. Hal ini dibuktikan dengan adanya 152 dealer dan 14 service centre yang bertujuan untuk meningkatkan kenyaman konsumen di Lampung.

Mengenai inovasi produk, Meiriano Ullman, Head of Product Planning AQUA Japan juga menyampaikan bahwa selama tahun 2021 ini AQUA Japan bersiap untuk menjawab dan menyesuaikan kebutuhan keluarga di tengah pandemi dengan menyediakan puluhan produk baru sebagai bentuk komitmen AQUA Japan untuk para konsumen.

Selain itu, AQUA Japan juga memperhatikan, bahwa selama di rumah orang lebih banyak menghabiskan waktu melakukan aktivitas komunikasi di channel digital dan sosial media. Sehingga AQUA Japan saat ini terus melakukan peningkatan untuk program-program promosi berbasis digital.

“Kami melihat bahwa selama masa PPKM ini, aktivitas dan komunikasi secara digital dan sosial media sangatlah berkembang pesat. Sehingga AQUA Japan saat ini terus memaksimalkan program-program berbasis digital, untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengakses produk dan informasi terkait AQUA Japan. Seperti halnya melalui program telemarketing, live streaming online marketing, serta melalui berbagai aktivitas digital lainnya,” jelas Glenn.