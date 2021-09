Erick Thohir Inginkan Bursa Indonesia Menjadi Raja di Asia Tenggara

/Jeprima

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki didampingi Direktur Utama BNI Royke Tumilaar saat meninjau langsung lokasi acara BNI Xpora yang bertempat di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (3/9/2021). BNI Xpora merupakan One Stop Solution Hub yang memberikan layanan bagi pelaku UMKM Indonesia? agar dapat Go Productive, Go Digital, & Go Global serta menjadi pusat layanan bagi para pengusaha diaspora Indonesia yang berada di luar negeri. Tribunnews/Jeprima