Garuda Indonesia Sabet 7 Penghargaan Dalam Ajang Skytrax World Airline Awards 2021

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Garuda Indonesia (Persero) berhasil memperoleh sejumlah penghargaan dalam ajang Skytrax World Airline Awards 2021.

Dalam ajang tersebut, Garuda Indonesia masuk ke dalam jajaran maskapai global terbaik pada tujuh kategori unggulan.

Ketujuh kategori dalam Skytrax World Airline Awards 2021 tersebut adalah Top 15 World's Best Airline, Top 4 World's Best Airline Cabin Crew, Top 5 World's Best Airport Service, Top 20 World's Best First Class Airlines, Top 20 World's Best Business Class Airlines, Top 10 World's Best Economy Class Airlines, hingga Top 6 Best Airline Staff in Asia.

Garuda Indonesia juga berhasil membuktikan eksistensinya sebagai maskapai penerbangan terbaik di Indonesia dengan meraih predikat ‘Best Airline in Indonesia’, ‘Best Cabin Crew in Indonesia’, dan ‘Best Airline Staff in Indonesia’.

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan, ini merupakan kebanggaan tersendiri perseroaan di tengah situasi pandemi yang berdampak signifikan terhadap industri penerbangan.

"Melalui penghargaan ini, Garuda Indonesia dapat membawa identitas bangsa ke kancah dunia melalui raihan pengakuan global," kata Irfan, Jumat (1/10/2021).

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra (Screenshot)

Irfan juga mengatakan, capaian tersebut bukan semata capaian Garuda Indonesia sebagai entitas bisnis.

Melainkan juga wujud kerja keras seluruh karyawan Garuda Indonesia, ekosistem penerbangan yang turut didukung penuh oleh seluruh pengguna jasa, khususnya masyarakat Indonesia.

"Momentum ini menambah optimisme kami untuk terus bergerak adaptif dan berinovasi dalam memastikan komitmen bisnis berkelanjutan berjalan selaras dengan visi kami dalam menjawab kebutuhan masyarakat atas layanan penerbangan yang aman dan nyaman,” imbuhnya.

Sebagai informasi, Skytrax sendiri merupakan lembaga pemeringkatan transportasi udara internasional asal London, Inggris tersebut melakukan penilaian Skytrax World Airline Awards 2021 berdasarkan hasil survei yang dilakukan kepada penumpang maskapai penerbangan global selama periode September 2019 hingga Juli 2021.