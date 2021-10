Rupiah Unjuk Kekuatan di Jumat Pagi, Menguat Rp 14.205 Per Dolar AS

TRIBUNNEWSCOM, JAKARTA -- Nilai tukar rupiah pagi ini, Jumat (8/10/2021) dibuka menguat.

Hingga pukul 09.08, seperti dikutip Kontan.co.id, rupiah dibuka bergerak ke level Rp 14.205 per dolar AS.

Rupiah dibuka menguat 0,08 persen dari level penutupan kemarin di level Rp Rp 14.217 per dolar AS.

Pada pagi ini, rupiah masih melanjutkan penguatan yang terjadi kemarin karena tersokong naiknya cadangan devisa Indonesia.

Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa pada akhir September 2021 sebesar 146,9 miliar dola AS.

Jumlah ini meningkat 2,1 miliar dolar AS dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 144,8 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa pada September 2021 ini kembali mencetak rekor tertingginya sepanjang sejarah, setelah rekor tersebut tersemat pada posisi cadangan devisa Agustus 2021.

Senior Economist Samuel Sekuritas Fikri C Permana mengatakan, cadangan devisa akan jadi pengaruh positif bagi pergerakan rupiah hari ini.

Fikri melihat, rilis data initial jobless claim Amerika Serikat (AS) juga bisa jadi sentimen.

Menurutnya, apabila data yang dirilis tidak lebih baik dari minggu lalu, maka indeks dolar akan tertahan.

“Kalau ini di bawah konsensus, setidaknya tidak lebih tinggi dibanding minggu lalu, saya pikir indeks dolar AS akan tertahan, dan mungkin akan memberikan ruang bagi rupiah untuk terapresiasi lebih kuat,” kata Fikri kepada Kontan.co.id, Kamis (7/10).

Untuk hari ini (8/10), Fikri perkirakan rupiah menguat di rentang harga Rp 14.100 - Rp 14.300 per dolar AS. (Achmad Jatnika/Tendi Mahadi/Kontan)



