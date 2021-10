Bantu Pelaku UMKM, Tokowahab.com Ajarkan Baking Secara Gratis via Online.

TRIBUNNEWS.COM - Mobilitas terbatas saat pandemi, jangan sampai menghambat kreatifitas. Belajar baking adalah salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kreatifitas sambil menambah pemasukan juga.

Berawal dengan membagikan video tips dan resep baking secara gratis untuk membantu UMKM di saat pandemi, saat ini Instagram @tokowahabcom yang merupakan Instagram milik Tokowahab.com, sebuah perusahaan yang mendistribusikan serta menjual berbagai bahan pembuatan kue memiliki lebih dari 80.000 pengikut dengan pengguna aktif mencapai 80% setiap harinya.

CEO Tokowahab.com William Sunito yang masuk jajaran Forbes 30 Under 30 Asia ini mengutarakan bahwa salah satu pilar dari Tokowahab.com dalam berbisnis adalah memberikan kenyamanan untuk para customer baik yang akan terjun ke bisnis kuliner maupun yang sudah menjadi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di bidang kuliner.

Tokowahab.com rutin membagikan tips dan resep dalam bentuk video pendek secara online dengan tema "Kue dan Jajanan Hits" melalui Sosial Media Instagram dan Tiktok. Kesuksesan Tokowahab.com membantu UMKM ini terlihat juga dari antusias followers Instagram @Tokowahabcom yang bertumbuh signifikan hingga lebih dari dua belas kali lipat sejak awal Pandemi hingga sekarang. "Super keren, sangat banyak membantu tentang bahan dan keuntungan jualan" ujar Shanticang, salah satu Teman Wahab yang menjadi followers setia Akun Instagram @tokowahabcom.

Produksi video dilakukan secara rutin di Wahab Baking Center yang berada di Gedung Graha Wahab lantai 3, oleh Tim Wahab Expert dari Tokowahab.com. Kemudian rekaman ini melalui proses editing agar dikemas lebih menarik untuk Teman Wahab begitu sebutan akrab para followers Instagram Tokowahab.com melalui video berdurasi singkat. Selain itu Teman Wahab juga dapat melakukan tanya jawab seputar resep yang disajikan dan mengajukan menu-menu resep yang dibutuhkan kepada Tim Wahab Expert untuk video-video selanjutnya.

Harapannya dengan membagikan Resep dan Tips Seputar Bisnis Kuliner secara rutin dan gratis ini lebih banyak lagi Para Teman Wahab yang dulunya hanya hobbyist berujung mengembangkan bisnis kuliner yang sukses setelah berhasil mempraktekkan Resep dan Tips dari halaman Instagram Tokowahab.com.

Selain menyajikan Resep dan Tips Seputar Bisnis Kuliner. Tokowahab.com juga memberikan kenyamanan lain yang tak kalah penting yaitu menjual bahan-bahan kue yang dengan harga yang terjangkau. Jadi setelah menyimak video resep secara online, bahan-bahannya dengan mudah bisa Teman Wahab beli melalui Website Tokowahab.com dan juga Offline Store yang berlokasi di Gunung Sahari Jakarta Pusat. Mudah dan praktis bukan?