Brand Equity Dinilai Jadi Kunci Perusahaan Jaga Reputasi di Mata Publik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Situasi pandemi Covid-19, telah mengubah pola komunikasi perusahaan di internal maupun eksternal.

Pelaku komunikasi korporat dituntut untuk menggunakan peluang sebaik mungkin dalam melakukan strategi komunikasi dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial.

Di tengah kondisi pandemi, PT PP (Persero) senantiasa terus menjaga reputasi perusahaan di mata publik dengan meningkatkan brand awareness perseroan.

Upaya PT PP meningkatkan nilai dari brand equity guna mempertahankan citra dan top line perusahaan, membuahkan penghargaan dalam ajang 3rd BUMN Corporate Brand Awards 2021.

"Kami berharap dengan diraihnya penghargaan Indonesia BUMN Awards 2021 ini dapat memotivasi insan PTPP dalam menguatkan brand equity menjadi kunci yang penting bagi perusahaan BUMN," kata Sekretaris Perusahaan PT PP Yuyus Juarsa dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Baca juga: Kemenperin Apresiasi Kinerja IKM Kerajinan yang Mampu Terus Ekspor Produk di Saat Pandemi

Dalam acara penghargaan tersebut, PT PP berhasil meraih tiga kategori penghargaan, yaitu Best Company Profile Print in Construction Group Category, Best Customer Satisfaction in Construction Category, dan Special Mention of Excellence in Annual Report Construction Group Category.

Penghargaan tersebut diterima langsung secara virtual oleh Yuyus Juarsa dan diserahkan langsung oleh Brams S. Putro selaku Founder dan CEO The Iconomics.