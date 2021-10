Melonjaknya Minyak Global Pengaruhi Harga BBM? Simak Harga Pertalite-Pertamax di SPBU

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia diperkirakan bakal terpengaruh melonjaknya harga minyak dunia.

Hingga kini, harga minyak mentah dunia sudah mencapai di atas 80 dolar AS per barel.

Walau begitu Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengatakan, hal itu tak akan berdampak pada tingkat inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam negeri di tahun ini.

“Selama masih ada bantalan dari subsidi BBM, pengaruhnya tidak besar. Lagi pula, volume penjualan juga belum banyak peningkatan. Bisa dikendalikan oleh pemerintah,” kata dia kepada Kontan.co.id, Rabu (20/10/2021).

David menambahkan, saat ini malah Indonesia memetik buah manis dari peningkatan harga energi, khususnya dari sisi ekspor.

Akan tetapi, David tetap melihat risiko dari kenaikan harga BBM ini pada tahun depan.

Pasalnya, bisa saja kenaikan harga minyak ini mulai ter transmisi ke biaya transportasi, seperti biaya angkut dan biaya kontainer, sehingga bisa mempengaruhi peningkatan harga pangan.

“Apalagi, harga pangan ini memiliki bobot yang besar terhadap perhitungan inflasi kita. Jadi, tahun depan harus diwaspadai itu,” tambah David.

Dalam hal ini, David menyarankan Indonesia untuk mengantisipasi dengan memastikan pasokan dalam negeri terjaga, terutama bahan makanan. Sehingga, tingkat inflasi pun tetap aman.

Sementara itu, Head of Industry and Regional Research Bank Mandiri Dendi Ramdani bilang, dengan harga minyak yang makin melambung di atas 80 dolar AS per barel, pemerintah memiliki dua pilihan kebijakan.