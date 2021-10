Peduli Lingkungan, Perusahaan Ini Dukung Program Karbon Netral

Webinar bertajuk Carbon Neutral in Steel Industry, Policies and Challenges.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak hanya berdampak terhadap lingkungan, program Karbon Netral juga akan memberikan daya saing terhadap industri baja dalam negeri.

Itu sebabnya, perusahaan baja swasta nasional, PT Gunung Raja Paksi (GRP) berkomitmen mendukung program tersebut.

Demikian disampaikan Komisaris GRP Kimin Tanoto, dalam webinar bertajuk Carbon Neutral in Steel Industry, Policies and Challenges.

Selain Kimin, hadir dalam acara tersebut Ryoji Saito dari The Japan Iron and Steel Federation (JISF) dan Chairman The Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) Silmy Karim.

Komitmen GRP terhadap pengurangan emisi karbon tersebut, tegas Kimin, akan dilakukan melalui beberapa inisiatif, di antaranya adalah carbon trading.

“Secara singkat, target jangka pendek GRP dalam inisiatif netral karbon adalah merencanakan untuk melaksanakan carbon traiding dengan menjalin kerjasama dengan ICDX yang berkedudukan di Singapura,” kata dia.

Kimin menambahkan, upaya mencapai zero emission bagi industri, dapat dilakukan dengan dua cara. Yakni, melakukan efisiensi energi dan memakai energi pengganti.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini industri dalam negeri banyak menggunakan energi tradisional seperti batubara. Ke depan mungkin perlu dikonsiderasi dengan mengeksplor tenaga air atau solar panel,” sambung Kimin.

Kimin berpandangan, penerapan kebijakan tersebut akan memberikan pengaruh terhadap industri baja, khususnya dari sisi harga.