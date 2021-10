Pemerintah Didorong Kendalikan Harga Batu Bara Domestik

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Harga batu bara yang naik signifikan saat ini seperti pedang bermata dua.

Di satu sisi, ini memberikan keuntungan yang besar bagi pelaku industri sektor tambang batu bara di Indonesia yang mayoritas produksinya diekspor.

Tetapi di sisi lain, menurut Indonesian Resources Studies (IRESS), kenaikan harga batu bara ini tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat Indonesia secara umum.

Direktur Eksekutif IRESS Marwan Batubara mengatakan, di tengah kenaikan harga batu bara saat ini pemerintah perlu turun tangan untuk membantu industri dalam negeri yang masih belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Industri dalam negeri yang menggunakan batu bara sebagai sumber energinya, menurut Marwan, tidak bisa membeli dengan mengacu pada harga pasar global yang sudah tinggi.

Biaya energi yang tinggi akan menurunkan daya saing perusahaan bahkan dapat menyebabkan perusahaan gulung tikar.

Karena itu, tidak hanya untuk sektor kelistrikan umum, pemerintah juga perlu menetapkan harga patokan untuk industri selain sektor kelistrikan umum.

Sebagaimana diketahui pemerintah mengatur harga jual batu bara pemenuhan pasar dalam negeri (DMO) hanya untuk sektor kelistrikan umum yaitu sebesar 70 dolar AS per metrik ton seperti diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No.139.K/HK.02/MEM.2021.

"Seharusnya harga industri juga ditetapkan langsung oleh pemerintah.Mungkin tidak 70 dolar AS per metrik ton, bisa saja menjadi 80 dolar AS atau 90 dolar AS tetapi harus ditolong," ujar Marwan kepada wartawan, Senin (25/10).