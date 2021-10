Harga Cabai Merah di Kota Depok Mulai Merangkak Naik

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dwi Putra Kesuma

TRIBUNNEWS.COM, DEPOK - Harga cabai di Kota Depok perlahan mulai merangkak naik. Data itu didapat dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Depok yang baru saja merilis daftar harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional.

Dari daftar harga terbaru ini, sejumlah harga kebutuhan pokok terpantau stabil, namun ada juga yang mulai mengalami kenaikan.

Satu di antara sejumlah kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan adalah cabai dengan harga yang bervariasi tergantung dari jenisnya. Bahkan, ada jenis cabai dengan harga hampir sama dengan harga ayam per kilogramnya.

Kepala Bidang Perdagangan Disdagin Kota Depok, Sony Hendro Prajoko, mengatakan, dari data pada Rabu (27/10/2021) dua hari lalu, harga cabai merah berkisar di harga Rp 30 ribu per kilogram, cabai hijau besar Rp 21 ribu per kilogram.

Adapun harga cabai keriting di pasar tradisional di Kota Depok menyentuh Rp 34 ribu per kilogram.

“Cabai merah keriting Rp 34 ribu per kilogram, biasanya kalau normal kisaran Rp 27-29 ribu per kilogram. Cabai rawit hijau Rp 28 ribu per kilogram, dan cabai rawit merah Rp 26 ribu per kilogram," ujar Sony dilansir dari situs resmi Pemerintah Kota Depok, Jumat (29/10/2021).

"Kenaikan harga cabai ini mulai berlaku pekan lalu di seluruh pasar,” sambungnya.

Sony menuturkan, satu di antara sejumlah faktor yang membuat naiknya harga cabai adalah cuaca.

“Tapi kenaikan harganya bertahap, biasanya penyebabnya karena faktor cuaca,” katanya.

Lanjut Sony, harga kebutuhan pokok lainnya di sejumlah pasar adalah daging ayam broiler di kisaran harga Rp 36 ribu per kilogram, telur ayam broiler Rp 18 ribu per kilogram.

Kemudian, harga bawang merah Rp 28 ribu per kilogram, bawang putih biasa Rp 26 ribu per kilogram, dan bawang putih cutting Rp 30 ribu per kilogram.

“Beras kualitas medium rata-rata harganya Rp 9 ribu per kilogram, beras kualitas premium Rp 11 ribu per kilogram, dan minyak goreng kemasan Rp ribu per liter,” pungkasnya.

