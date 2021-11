Telkomtelstra Resmi Bertransformasi Jadi Digiserve by Telkom Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Telkomtelstra (PT Teltranet Aplikasi Solusi) bertransformasi menjadi Digiserve by Telkom Indonesia (PT Digital Aplikasi Solusi).

Director Enterprise & Business Service PT Telkom Indonesia Edi Witjara mengatakan transformasi sekaligus penunjukkan manajemen baru perusahaan menjadi tantangan.

“Manajemen baru harus mampu melanjutkan business plan yang sudah ada serta bersiap menjawab tantangan bisnis khususnya cloud dan security services yang menjadi ciri perusahaan selama ini,” ujarnya saat acara peresmian transformasi perusahaan menjadi Digiserve yang diselenggarakan secara hybrid di Jakarta,” kata Edi di Jakarta, Jumat (12/11/2021).

Edi menegaskan, transformasi ini akan memberikan semangat baru, bisnis baru dan harus dimaknai sebagai upaya untuk memberikan capaian yang lebih baik (much more better).

“Kemampuan kepemimpinannya diuji, bisa merangkul semua pihak. Tuntutannya makin tinggi, membawa perusahaan ke kelas yang lebih tinggi. Hal yang terpenting adalah ini merupakan momen yang tepat bagi manajemen baru untuk berlari kencang mengingat belum tergarapnya bisnis enterprises secara maksimal padahal potensi marketnya sangat besar,” jelasnya.

Director Strategic Portfolio Telkom Indonesia sekaligus Presiden Komisaris Digiserve Budi Setyawan menaruh harapan besar terhadap transformasi perusahaan.

“Dengan logo yang baru, semangat baru dan direksi baru, saya yakin better future untuk bisnis Digiserve akan segera terwujud," ujarnya.

Budi mengakui bahwa sejak menjabat sebagai Presiden Komisaris Perusahaan bulan Juli 2020 dan kini bertransformasi menjadi Digiserve telah banyak dinamika yang terjadi.

Meski demikian dengan kerja tim yang kompak dan profesional, semua bisa dilalui dengan baik dan bisnis perusahaan bisa berkembang dengan cepat.

"Saya melihat kuncinya pada kerja tim yang profesional. Mulai dari top manajemen hingga ke bawah, semua mengedepankan profesionalitas. Apa yang bisa kita kerjakan maka harus segera kita kerjakan. Ini pesan untuk Presiden Direktur yang baru beserta timnya," kata Budi.

Sementara Presiden Direktur TelkomMetra Pramasaleh Utomo menyatakan sebagai salah satu pemegang saham, TelkomMetra akan mendukung Digiserve terutama dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan.

“TelkomMetra juga berkomitmen mengawal business plan Digiserve baik tahun ini dan tahun depan agar segera terealisasi. Selain itu TelkomMetra juga mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG) oleh Digiserve yang telah menjadi bagian dari BUMN,” jelasnya.

Pramasaleh menambahkan bahwa hal yang paling penting adalah customer experience tetap terjaga.

Pihaknya menargetkan pengalaman yang melampaui ekspektasi pelanggan sehingga brand Digiserve akan semakin dikenal karena merupakan harapan semua pihak baik TelkomMetra maupun Telkom Group.