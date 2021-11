Rayakan Satu Dekade, Ajang Maybank Marathon Kembali Digelar Secara Virtual

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Memperingati satu dekade atau 10 tahun penyelenggaraan Maybank Marathon, PT Bank Maybank Indonesia, Tbk. (“Maybank Indonesia”) hari ini, Senin (15/11/2021), mengumumkan tanggal penyelenggaraan ajang lari Maybank Marathon yang akan dilangsungkan secara virtual, melalui Maybank Marathon Anywhere 2021 pada 11 – 12 Desember 2021 mendatang.

Ajang lari Maybank Marathon Anywhere 2021 akan memperlombakan kategori 10K, 21K dan 42k. Registrasi peserta untuk mengikuti Maybank Marathon Anywhere 2021 akan dibuka pada 16 November 2021, pukul 10.00 WIB melalui situs http://www.maybank.co.id/mma.

Tahun ini merupakan tahun ke-10 penyelenggaraan Maybank Marathon sejak diperkenalkan pertama kali pada 2012 lalu di Bali.

Dengan komitmen untuk menciptakan lomba lari berstandar internasional, disertai dengan penyelenggaraan yang konsisten dan rutin selama satu dekade, Maybank Marathon telah menorehkan serangkaian prestasi, di antaranya pengakuan sebagai elite label road race marathon dari World Athletics.

Dengan predikat tersebut, Maybank Marathon saat ini merupakan satu-satunya ajang lari di Indonesia dengan label internasional yang diakui badan dunia.

Meskipun saat ini pandemi Covid-19 kian melandai, disertai pelonggaran level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (“PPKM”) di beberapa daerah di Indonesia, penyelenggaraan Maybank Marathon tahun 2021 tetap digelar secara virtual, dimana jumlah peserta lari yang dapat mengikuti run challenge tidak dibatasi dan dapat diikuti, baik oleh pelari domestik maupun internasional, dari berbagai lokasi.

Presiden Direktur Maybank Indonesia, Taswin Zakaria mengatakan “Menginjak satu dekade, Maybank Marathon kembali hadir dengan komitmen untuk memenuhi kerinduan para pehobi olah raga lari menghadapi run challenge melalui ajang lari virtual Maybank Marathon Anywhere 2021. Semangat one decade of pushing the limits mencerminkan upaya kami selama sepuluh tahun menggelar ajang lari berkelas secara konsisten. Meskipun ketika seluruh industri olahraga lari sempat mengalami pukulan akibat pandemi, Maybank Marathon tetap menghadirkan seri run challenge dengan mengadopsi teknologi digital, sehingga kami mampu menyerap respon positif serta antusiasme yang tinggi dari ribuan pelari, di mana pun mereka berada.”

Di tahun ini, seluruh pelari Maybank Marathon Anywhere 2021 dari seluruh kategori, wajib menuntaskan run challenge dalam satu periode waktu (“single continuous run”) yang dapat dilakukan pada hari Sabtu, 11 Desember 2021 atau Minggu, 12 Desember 2021, dengan waktu pelaksanaan yang dapat ditentukan oleh pelari.

Kemudian, untuk mengikuti Maybank Marathon Anywhere 2021, peserta wajib menghubungkan perangkat pencatat lari (“tracking device”) dengan aplikasi 99 Virtual Race agar aktivitas larinya dapat terekam guna penilaian di akhir periode challenge. Ada pun tracking device yang kompatibel dengan aplikasi 99 Virtual Race yakni Strava dan Garmin. Peserta dapat mengunduh aplikasi 99 Virtual Race melalui App Store atau Playstore, dan peserta juga dapat memantau hasil penyelesaian run challenge.

Sebagai bagian dari peringatan 10 tahun Maybank Marathon, para peserta Maybank Marathon Anywhere 2021 yang menyelesaikan run challenge dan membeli merchandise akan mendapatkan early access untuk registrasi Maybank Marathon 2022 yang akan datang di Bali.

Selain itu, untuk 10 pelari pria dan 10 pelari wanita yang berhasil menyelesaikan challenge dengan catatan waktu terbaik di kategori 10K, 21K dan 42K, akan mendapatkan slot lari dan akomodasi untuk berpartisipasi pada Maybank Marathon 2022 di Bali.

Masih dalam rangka memperingati 10 tahun, Maybank Marathon juga meluncurkan running jersey dan finisher medal edisi khusus 10 tahun Maybank Marathon yang dapat dipesan melalui aplikasi 99 Virtual Race, bersamaan dengan peserta melakukan registrasi.

Selain itu, tersedia juga potongan harga untuk pembelian running jersey dan finisher medal dengan pembayaran menggunakan Maybank Kartu Kredit dan Maybank Virtual Account.

“Seperti halnya penyelenggaraan Maybank Marathon Anywhere tahun lalu, kami menghimbau kepada seluruh pelari untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku ketika mengikuti run challenge demi menjaga diri dari paparan Covid-19. Namun di lain sisi, kami berharap penyelenggaraan Maybank Marathon tahun ini dapat terus memotivasi pehobi olah raga lari maupun masyarakat umum, untuk tetap menjalankan hidup sehat dengan berolah raga secara rutin dan aman,” tutup Taswin.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Maybank Marathon, kunjungi situs http://www.maybank.co.id/mma atau melalui kanal media sosial Instagram @maybankmarathon.