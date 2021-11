IndiHome Siarkan Badminton Daihatsu Indonesia Masters 2021 dan Indonesia Open 2021 di UseeTV GO

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - IndiHome, layanan unggulan fixed broadband milik PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) terus memberikan layanan digital terbaik serta tayangan menarik bagi pelanggan. Melalui aplikasi UseeTV GO, IndiHome resmi menyiarkan pertandingan badminton kelas dunia yang diselenggarakan oleh Badminton World Federation (BWF) bertajuk “Indonesia Badminton Festival 2021” di antaranya, Daihatsu Indonesia Masters 2021 dan Indonesia Open 2021.

Daihatsu Indonesia Masters 2021 akan diselenggarakan pada 16 - 21 November 2021. Sedangkan Indonesia Open 2021 akan diselenggarakan pada 23 - 28 November 2021.

Executive General Manager Divisi TV dan Video Telkom, A.A Gede Mayun Wirayuda menyampaikan “Pelanggan IndiHome dan pengguna UseeTV GO dapat menyaksikan perjuangan putra putri bangsa di ajang Daihatsu Indonesia Masters 2021 dan Indonesia Open 2021 melalui aplikasi USeeTV GO. Hal ini menjadi salah satu wujud upaya IndiHome dalam memberikan tayangan yang berkualitas, seperti premium sports kelas dunia yang diharapkan dapat mewujudkan USeeTV GO sebagai #HomeOfPremiumSports. Selain itu, pelanggan IndiHome dapat menyaksikan berbagai konten premium terlengkap di aplikasi UseeTV GO hanya dengan login menggunakan akun myIndiHome. Aplikasi UseeTV GO dapat diunduh melalui Play Store dan App Store.”

Kehadiran dua konten pertandingan olahraga bergengsi ini menambah ragam variasi tayangan menarik bagi pelanggan yang dapat menjadikan TV interaktif IndiHome sebagai windows of entertainment. Ke depannya, IndiHome berkomitmen untuk selalu memberikan layanan dan hiburan digital menarik demi memberikan inspirasi serta motivasi untuk masyarakat Indonesia.

#DigitalBisa #UntukIndonesiaLebihBaik