Kasus Evergrande Dinilai Tidak Berdampak Negatif ke Sektor Properti Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Evergrande, perusahaan properti raksasa dari Tiongkok memiliki total liabilitas (utang) sekitar 305 miliar dolar AS atau setara Rp 4.361 triliun (kurs Rp14.300 per dolar AS).

Kondisi krisis yang dialami Evergrande dikhawatirkan dapat meruntuhkan stabilitas keuangan Tiongkok maupun global.

CEO/Managing Partner Grant Thornton Indonesia Johanna Gani mengatakan kasus Evergrande tidak berdampak besar tersebut industri properti tanah air.

Beruntung investasi properti di Indonesia masih didominasi oleh investor lokal yang sangat memperhatikan pergerakan pasar dalam negeri.

“Properti di sini lebih dipengaruhi oleh iklim investasi dan pergerakan perekonomian di Indonesia,” kata Johanna kepada wartawan, Senin (22/11/2021).

Pihaknya juga optimistis pertumbuhan ekonomi akan naik di 2022.

Terlebih program pembangunan infrastruktur dari pemerintah ikut mendorong sektor properti untuk tumbuh dan berkontribusi dalam pemulihan ekonomi nasional.

Itu terlihat dari data dari Bank Indonesia yang mencatat kredit kepemilikan rumah (KPR) yang tumbuh 8,7 persen per September 2021.

“Evergrande tidak berdampak negatif terhadap sektor properti di Indonesia secara keseluruhan, memang ada pengaruhnya terhadap kondisi pasar keuangan, terutama pada surat berharga negara (SBN) dan pasar saham tanah air namun saat ini sudah kembali pulih,” tutur Johanna.