Ini Rekomendasi Analis Pada Perdagangan Saham Hari Ini

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pekan ini menjadi tanggal akhir perdagangan saham dengan dividen (cum date) dividen interim enam saham.

Keenamnya adalah PT Surya Pertiwi Tbk (SPTO), PT Cikarang Listrindo Tbk (POWR), PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS), PT Cisadane Sawit Raya Tbk (CSRA), dan PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL), dan PT Kedawung Setia Industrial Tbk (KDSI).

Cum date dividen interim sudah berakhir pada Senin, 22 November 2021 bagi SPTO dan POWR.

Sementara untuk GEMS dan CSRA cum date dividen interim akan berakhir pada Rabu, 24 November 2021.

Baca juga: Sentimen Pasar Diprediksi Akan Mewarnai IHSG Besok

Adapun cum date dividen interim MCOL akan jatuh pada Kamis, 25 November 2021 dan cum date dividen interim KDSI tercatat pada 26 November 2021.

Analis Kiwoom Sekuritas Sukarno Alatas mengungkapkan, MCOL yang memiliki dividen yield cukup tinggi menarik untuk dicermati.

Mempertimbangkan harga terakhir MCOL yang berada di Rp 3.690 per saham, maka dividen yield MCOL sebesar 5,72% per saham.

Asal tahu saja, yield dividen MCOL tertinggi dibandingkan saham-saham lainnya.

Perkiraan dividend yield CSRA mencapai 4,59% per saham, GEMS mencapai 2,47% per saham, dan KDSI mencapai 2,21% per saham.

Baca juga: IHSG Berpeluang Melemah di Tengah Peningkatan Kasus Covid-19 di Eropa

Sementara untuk SPTO dan POWR masing-masing 2,68% per saham dan 3,14% per saham.