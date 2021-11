Jeff Bezos Sumbangkan Dana Rp 1,42 Triliun untuk Obama Foundation

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Pendiri Amazon dan orang terkaya kedua di dunia, Jeff Bezos, menyumbangkan US$ 100 juta atau setara Rp 1,42 triliun (kurs Rp 14.200) untuk badan amal Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama yakni Obama Foundation.

Sumbangan itu datang ketika Amazon berusaha untuk menangkis tantangan dari pemerintahan Biden.

Sebagai bagian dari donasi, Bezos telah meminta agar Obama mengganti nama alun-alun di pusat kepresidenan Chicago yang kontroversial untuk menghormati mantan anggota Kongres dan pembela hak-hak sipil John R. Lewis, menurut Obama Foundation.

Dalam rilis yang dikirim ke The Post, Bezos mengungkapkan bahwa dia “sangat senang mendukung Presiden dan Nyonya Obama dan Yayasan mereka dalam misinya untuk melatih dan menginspirasi para pemimpin masa depan,” ujar Bezos seperti dilansir New York Post, Senin (22/11/2021).

Sumbangan US$ 100 juta Jeff Bezos yang mewakili kurang dari 0,1% dari kekayaannya yang diperkirakan mencapai US$ 210 miliar adalah kontribusi individu terbesar yang pernah diterima oleh yayasan Obama.

Baca juga: Undang Jeff Bezos, Bill Gates Gelar Pesta Ulang Tahun Mewah di Kapal Pesiar

Itu juga seperlima dari US$ 500 juta yang dilaporkan Bezos baru-baru ini dihabiskan untuk kapal pesiar.

Donasi tersebut diatur oleh Jay Carney, mantan sekretaris pers Obama dan kepala kebijakan publik dan hubungan masyarakat Amazon saat ini, menurut Puck News, yang pertama kali melaporkan donasi tersebut.

Baca juga: Pemicu Melonjaknya Kekayaan Elon Musk, Kini Ungguli Harta Jeff Bezos

Obama dan Bezos berbicara langsung satu sama lain awal tahun ini dan kadang-kadang bertemu satu sama lain secara sosial, lapor outlet tersebut.

Persahabatan Bezos dengan Obama terjadi saat Amazon bentrok sengit dengan pemerintahan Biden atas masalah antimonopoli.

Baca juga: Obama Ubah Pesta HUT Ke-60 dari Acara Bertabur Bintang Jadi Acara Keluarga dan Teman Dekat

Lina Khan, kepala Komisi Perdagangan Federal yang ditunjuk Biden, memiliki sejarah panjang dalam mengecam apa yang dia katakan sebagai praktik anti persaingan oleh Amazon dan dilaporkan menyelidiki pembelian studio film MGM senilai US$ 8,5 miliar oleh perusahaan.

Mengutip kritik masa lalu yang dibuat Khan terhadap kerajaan Bezos, Amazon menuntut pada bulan Juni agar dia mengundurkan diri dari penyelidikan FTC perusahaan.

Amazon juga mencoba untuk menangkis legislator di Kongres, beberapa di antaranya berusaha keras untuk mengambil alih Big Tech melalui tagihan yang akan menghentikan Amazon agar tidak menyukai produknya sendiri dalam hasil pencarian atau bahkan membubarkan perusahaan sama sekali.

Yayasan Obama belum menyatakan secara jelas akan diperuntukkan bagi kegiatan sumbangan yang mereka terima dari Jeff Bezos.

Sumber: New York Post | Editor: Noverius Laoli

Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Obama Foundation menerima sumbangan sebesar Rp 1,42 triliun dari Jeff Bezos