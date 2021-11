Gandeng Digiprimatera, Meterai Elektronik Peruri Bisa Dibeli di Platform Dimensy

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring dengan berkembangnya ekonomi digital dan teknologi Informatica yang kian pesat, PT Digital Prima Sejahtera (Digiprimatera) melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Peruri Digital Security (PDS) untuk pendistribusian meterai elektronik (e-meterai).

Kerja sama ini sesuai dengan diresmikannya penggunaan meterai elektronik oleh Kementerian Keuangan RI pada 1 Oktober 2021 dan Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai menjadi landasan hukum pengenaan bea meterai terhadap dokumen elektronik tertentu.

Hal ini juga dilakukan untuk meningkatkan keamanan transaksi elektronik dan layanan keamanan digital lainnya. Komitmen ini tertuang dalam perjanjian kerja sama antara Digiprimatera dengan PDS yang ditandatangani langsung oleh Direktur Utama Digiprimatera, Adios Purnama dan Direktur Utama PDS, Tetty Herawati Siregar.

“Pandemi Covid-19 mendorong percepatan penggunaan teknologi digital, khususnya pada pendistribusian dokumen elektronik sehingga banyak transaksi yang juga beralih pada platform digital," kata Adios Purnama, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/11/2021).

Kerja sama ini, lanjut Adios, merupakan bukti nyata perusahannya dalam mendukung digitalisasi pada berbagai sektor khususnya dalam transformasi dokumen.

"Nota kesepahaman ini juga merupakan salah satu bagian implementasi dari ISO 27001:2013 tentang penyediaan layanan e-commerce, platform digital dan aplikasi lainnya," tegas Adios.

Sementara Dirut PDS, Tetty Herawati Siregar mengatakan nantinya Direktorat Jenderal Pajak Bersama Perum Peruri melalui PT. Peruri Digital Security (PDS) akan melakukan pendistribusian, edukasi, dan penyampaian informasi kepada masyarakat dalam penggunaan e- meterai ini.

"Meterai elektronik akan meningkatkan pengalaman permeteraian dalam aspek keamanan, kenyamanan, ketersediaan, dan kemudahan bagi masyarakat," kata Tetty.

“Not all storms come to disrupt your life, some come to clear your path. Like pandemic is a storm to clear path to Digital transformation," ungkap Tetty.