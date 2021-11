Dorong Produksi Migas Rendah Karbon, SKK Migas Susun Peta Jalan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyusun peta jalan atau road map untuk pengelolaan lingkungan industri hulu migas di masa depan.

Hal tersebut dilakukan dalam rangka pencapaian target produksi migas pada 2030 dengan tetap mendukung pencapaian target pembangunan rendah karbon (RPK).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, agar perencanaan dilaksanakan secara efektif, maka SKK Migas saat ini melakukan bench marking dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya untuk melihat potensi strategi mencapai target-target tersebut.

"Hasil bench marking akan digunakan untuk menyusun roadmap, sehingga dapat diketahui prioritas utama strategi untuk penurunan emisi karbon dalam rangka peningkatan produksi migas,” kata Dwi saat The 2nd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021(IOG 2021), Bali, Senin (29/11/2021).

Dalam waktu tiga hingga empat bulan ke depan, kata Dwi, roadmap dapat diselesaikan SKK Migas, sehingga lembaga yang dipimpinnya bersama para stakeholder dapat bekerja sama mendukung pelaksanaan program yang akan dilakukan KKKS secara maksimal.

Dwi menyebut, saat ini pihaknya telah memiliki enam strategi untuk mengawal industri hulu migas di era rendah karbon yaitu penerapan kebijakan dan regulasi yang dapat mendukung penerapan rendah karbon.

Kemudian, pengelolaan energi, zero routine flaring, mengurangi emisi kebocoran, penghijauan dan CCS/CCUS.

Salah satu program, yaitu program penghijauan, telah masuk ke dalam Key Performance Indicator (KPI) SKK Migas.

"Sejak tahun 2021, kami sudah memasukkan program penghijauan ke dalam KPI SKK Migas, untuk memastikan realisasi proyek di lapangan," ujarnya.