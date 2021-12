Sri Mulyani: Pertamina Punya Tanggung Jawab Besar Dalam Target Net Zero Emissions Indonesia

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ismoyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, PT Pertamina (Persero) dapat menjadi pilar pencapaian nol emisi karbon atau Net Zero Emissions yang ditargetkan Pemerintah Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.

Hal tersebut dikatakan Menkeu saat menjadi pembicara dalam Pertamina Energy Webinar 2021 di Jakarta, Selasa (7/12/2021).

"Sebagai perusahaan energi, Pertamina mempunyai tanggung jawab besar untuk menjadi pilar mencapai net zero emissions," ungkap Menkeu Sri Mulyani.

Dirinya juga mengatakan, target net zero emissions memakai prinsip keterjangkauan dan adil.

Artinya, penghasil emisi karbon mempunyai tanggung jawab lebih besar dibandingkan lainnya.

Sektor energi mempunyai kontribusi sebagai penurun emisi karbon, dan nomor dua setelah sektor forestry and other land use (FoLU).

Menkeu mengatakan, untuk memenuhi target penurunan emisi sebesar 41 persen pada 2060, sektor FoLU ditargetkan menurunkan emisi sebesar 700 juta ton CO2e dengan biaya Rp90 Triliun.

Sementara, sektor energi dengan kontribusi menurunkan 450 juta ton CO2e membutuhkan dana hingga Rp3.500 Triliun.

"Sangat jauh berbeda. Energi adalah sektor yang very expensive and costly, tapi penting buat rakyat dan penting untuk menurunkan C02 dengan peran nomor dua setelah FoLU," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Saat Ketegangan Bambang Soesatyo dan Sri Mulyani Berujung dengan Selfie, Menkeu: Ini Beribu Makna