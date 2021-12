Ekspor Mie instan Indonesia Tembus 185,04 Juta Dolar AS, Terbanyak ke Malaysia

Laporan Reporter Kontan, Maizal Walfajri

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Produk mie instan Indonesia sangat digemari di pasar luar negeri.

IEB Institute (Indonesia Eximbank Institute), unit riset Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) menyatakan ada tren kenaikan ekspor mie instan produksi Indonesia ke pasar global, termasuk ke negara-negara tujuan pasar non-tradisional.

Selama 2020 saja, total ekspor mie instan Indonesia mencapai US$ 271,34 juta, naik 22,96% year-on-year (yoy) dari 2019 senilai US$ 220,7 juta.

"Data terkini menunjukkan nilai ekspor kumulatif Januari hingga September 2021 tercatat sebesar US$ 185,04 juta” jelas Kepala Divisi IEB Institute LPEI, Rini Satriani dalam keterangan tertulis, Kamis (9/12/2021).

Berdasarkan pergerakan dan pengamatan data ekspor mie instan tahun 2020-2021, Rini memaparkan, terdapat sejumlah negara tujuan ekspor utama Indonesia yang mengalami peningkatan.

Misalnya eskpor mie instan asal Indoensia ke Timor Leste menjadi US$ 9,78 juta,

Lalu Kamboja menjadi US$ 7,75 juta, Taiwan menjadi US$ 6,42 juta, Vietnam menjadi US$ 3,29 juta dan Madagaskar menjadi US$ 1,98 juta.

"Destinasi (ekspor) ini merupakan pasar non tradisional sehingga memberikan sinyal bahwa peluang pasar ke depan semakin terbuka tidak hanya untuk mie instant tetapi produk makanan olahan lainnya,” paparnya.

Ekspor mie instan Indonesia sepanajng 2020 sebagian besar ditujukan ke Malaysia sebanyak 31,40%. Diikuti Australia 9,84%, Singapura 4,70%, Amerika Serikat 4,51%, dan Timor Leste 4,25%.