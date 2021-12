Terjadinya Pandemi dan Disrupsi Digital Gelombang Kedua, Digitalisasi Penting Bagi UMKM

TRIBUNNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki memaparkan dominasi UMKM yang memiliki kontribusi cukup besar pada PDB Nasional.

Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebutkan jika UMKM mendominasi 99,9% pelaku usaha di Indonesia, berkontribusi sebanyak 61% terhadap PDB nasional, mampu menyerap tenaga kerja hingga 97 persen dan kontribusi pada ekspor sebesar 14,37 persen.

Pelaku UMKM memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan dan pemulihan ekonomi nasional.

Di tengah disrupsi karena pandemi dan disrupsi digital gelombang kedua, transformasi digital menjadi sangat penting bagi UMKM.

Ekonomi digital Indonesia tumbuh sangat signifikan. Pada 2020, nilai ekonomi digital tercatat mencapai Rp640 triliun.

Angka ini diproyeksi meningkat 8 kali lipat menjadi Rp4.351 triliun di 2030,” paparnya saat Customer Experience (CX) Summit 2021 dengan mengusung tema “Revive and Thrive Your Business by Transforming Customer Experience” belum lama ini.

Acara ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat dan motivasi para pelaku usaha untuk mempersiapkan strategi pertumbuhan bisnis ke depan yang lebih baik setelah melewati tantangan dan dampak pandemi selama dua tahun belakangan.

Baca juga: Menteri Teten: Digital Ekonomi Indonesia Pada 2025 Bisa Mencapai Rp 1.700 Triliun

Saat ini, kata Teten saat ini ada 16,4 juta UMKM telah terhubung ke dalam platform digital.

"Angka ini menunjukkan pertumbuhan lebih dari 100 persen sejak awal pandemi. Oleh karena itu, kata Teten, pendampingan berkelanjutan, insentif bagi pelaku usaha, dan infrastruktur menjadi elemen kunci yang sangat dibutuhkan UMKM RI untuk bertransformasi digital," katanya.

Dalam event hasil kolaborasi Indonesia CX Professional (ICXP) berkolaborasi dengan Telkom itu juga menghadirkan Sandiaga Uno.