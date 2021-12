Dorong IKA ITS Kerja Sama, Menteri BUMN: Inovasi Harus Didukung Hilirisasi

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendorong kerja sama antara Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) dengan BUMN, terutama di bidang riset dan inovasi

Hal tersebut, disampaikan Erick saat menyaksikan Peluncuran Struktur Kepemrakarsaan Bisnis Ocean Farm ITS (OF ITS) dan Padi Ratun R.5 Ikatan Alumni ITS.

Ocean Farm adalah akuakultur yang dipasang dimanfaatkan untuk mengembangkan ikan. Sementara itu, Padi Ratun R.5 dinilai mampu mengatasi masalah ketersediaan pangan nasional.

Erick menyambut baik langkah IKA ITS, dan mendukung produk inovasi tersebut dapat berkolaborasi dengan BUMN. Ia menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia akan semakin maju di tangan akademisi dan innovator terampil yang berlandaskan teknologi.

“Terima kasih kepada ITS dan para alumninya, yang sudah terus meningkatkan inovasi, teknologi, reliability, dan terus membimbing mahasiswa – mahasiswi yang luar biasa hari ini,” ujar Erick dalam keterangannya, Senin (13/12/2021).

Erick mendorong inovasi dari ITS bekerja sama dengan BUMN. Inovasi Ocean Farm ITS, lanjut dia, bisa bergabung dengan Perinus dan Perindo di bidang perikanan.

"Untuk Ratun R-5 nanti bisa dengan RNI (Rajawali Nusantara Indonesia)," kata Erick.

Erick berpesan, inovasi harus didukung dengan hilirisasi dan dilanjutkan dengan industrialisasi. Misalnya, mobil listrik di mana pemerintah mewajibkan hilirisasi.

Di kesempatan yang sama, Ketua IKA ITS Sutopo Kritianto menyampaikan ide tentang endowment fund (dana abadi) yang sumbernya bisa dari pendapatan komersil dari hasil inovasi dan riset para alumni dan kampus. Dana tersebut dapat dihimpun dan nanti akan dikembalikan lagi untuk kebutuhan kampus.