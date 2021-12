BUMN Tembus Pasar Global Diapresiasi BUMN Track dan DMID Lewat BBMA

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- BUMN Track bersama DMID mengapresiasi BUMN yang tembus pasar global saat penyelenggaraan BUMN Branding and Marketing Award (BBMA) “Adaptive Through Collaboration in Order to Stay Relevant”.

Sebanyak 107 perusahaan yang terbagi atas kategori BUMN, Anak Perusahaan BUMN dan BUMN Tbk berkompetisi pada ajang 9th BUMN Branding and Marketing Award 2021.

CEO BUMN Track SH Sutarto mengatakan, memberikan apresiasi kepada BUMN dan Anak Perusahaan BUMN yang telah berkontribusi bagi peningkatan kinerja, khususnya melalui penguatan strategi branding dan marketing.

“Kami turut mengapresiasi BUMN yang telah berinovasi membangun citra dan memasarkan produk perusahaan sesuai dengan semangat Kementerian BUMN, yaitu dinamis, adaptif, progresif, kolaboratif dan inovasi yang berorientasi pada masa depan,” ujarnya, Kamis (16/12).

Ketua Dewan Juri BBMA 2021 sekaligus Co Founder & Executive Chairman WIR Group, Daniel Surya mengatakan, pendemi Covid-19 telah membawa perubahan besar terhadap tatanan kehidupan maupun model bisnis.

Perubahan yang sangat cepat menuntut ketepatan strategi branding dan marketing di masing-masing perusahaan, di tengah tuntutan konsumen yang kian beragam.

“Tren konsumen saat ini mengharapkan brand yang fokus pada transparansi, pengalaman, tanggung jawab perusahaan, keberlanjutan dan membangun komunitas dari sekadar membangun kualitas," tutur Daniel.

Prinsip kolaborasi dinilai Daniel sangat tepat untuk mencapai kesuksesan, terlebih di kondisi post pandemic karena dapat meningkatkan efisiensi.

"Menciptakan ide-ide baru dan membangun jaringan yang semakin luas,” ujar Daniel.